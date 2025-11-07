La remodelación del Atanasio Girardot una frustración de Quintero con la que Fico Gutiérrez quiere sacarse otro clavo

El exalcalde intentó con una Alianza Publico Privado que fue rechazada por la ciudadanía, implicaba desplazar a los venteros y ceder el control durante 30 años

Durante los últimos años, varios planes de modernización del estadio Atanasio Girardot de Medellín han sido discutidos y no se han concretado. Daniel Quintero prometió remodelarlo desde su primer año de mandato, en octubre 2020 con un gran evento para presentar el proyecto en el que participaron las hinchadas de los equipos Atlético Nacional e Independiente Medellín para presentar el proyecto.

Sin embargo no fue hasta junio de 2022 cuando Quintero estructuró un proyecto de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privado (APP), en el cual el Estadio se entregaba en concesión a privados por 30 años, cuyo costo se estimó entre $ 1.2 y $ 1.4 billones de pesos.

La ciudadanía realizó diferentes reclamos, pues la concesionaria obtendría el manejo de todo el complejo deportivo. Esto incluía la explotación de la publicidad, los parqueaderos, áreas comerciales (como un centro comercial o un hotel proyectado) y, la capacidad de programar y lucrarse de conciertos masivos y otros espectáculos. Quien ganara la concesión definiría incluso el costo y la disponibilidad del alquiler del estadio para los equipos de fútbol de la ciudad.

Pero lo que realmente tumbó el proyecto, es que la APP implicaba el riesgo de desplazar a los venteros tradicionales que llevan más de 20 años trabajando en el Atanasio, quienes tendría que pasar a negociar directamente con el futuro concesionario, sin mediación del Alcaldía. Líderes de los arrendatarios, que representan a cerca de 600 trabajadores, manifestaron su descontento y oposición.

El proyecto no avanzó. Las fechas se corrieron repetidamente, y la publicación de pliegos definitivos se retrasó, acercándose al final del mandato de Quintero, hasta que finalmente fue declarada desierta en el 2023.

Federico Gutiérrez promete renovarlo y presenta un nuevo proyecto

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez anunció el pasado miércoles 5 de noviembre las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot, cuyas fallas estructurales y de mantenimiento ya no pueden esconderse. En los diseños presentados, el estadio aumentará su capacidad de 44.200 espectadores a 60.000 espectadores, convirtiéndose en el estadio más grande del país. Además, contará con una cubierta completa para todas las tribunas y no solo para la Occidental, como sucede actualmente.

El Estadio Atanasio Girardot, construido por lo líderes antioqueños durante el proceso de industrialización de Medellín, se inauguró en marzo de 1953. Cuarenta años después, durante la administración de Juan Gómez Martínez, se le realizó una importante remodelación y ampliación que incrementó la capacidad de los espectadores de 34.000 a más de 53.000 espectadores.

El proyecto de renovación ha sido retomado por la alcaldía de Federico Gutiérrez, quien aseguró que la ciudad “se merece un escenario a la altura de sus equipos y de su gente”. La obra, que tendrá un costo aproximado de $750.000 millones, será financiada en su totalidad con recursos públicos, para forma mantener el control del estadio, aunque se contempla la posibilidad de combinar algunos recursos privados.

Su cronograma de ejecución, incluye una primera fase que contempla un estudio de suelos, la cual se realizará en el perímetro del estadio durante el resto de este año, mientras avanzan los trámites de radicación y viabilidad en curaduría. Se espera que las obras inicien entre mayo y junio de 2026, con una finalización prevista para el segundo semestre de 2027. El Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- estarán a cargo de la estructuración, diseño y ejecución del proyecto.

Los asistentes al renovado Atanasio Girardot disfrutarán de silletería renovada, redes eléctricas e hidrosanitarias más modernas, una mejor cancha y una fachada novedosa de más de 23.000 metros cuadrados, que integrará el estadio con su entorno. Además, el proyecto incluye la intervención de 40.000 metros cuadrados de espacio público en los alrededores, para mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y el urbanismo del sector.

Le podría interesar: La sociedad que hoy manda en el Estadio El Campin y lo volvió lugar para matrimonios y fiestas sociales

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.