La estrategia de Cueros Vélez para atrapar al público urbano seguidor del reguetón

De la mano del cantante paisa J Balvin, el CEO de la marroquinería Juan Raúl Vélez lanza una edición limitada de ropa que bautizaron Ciudad Primavera: Beyond Flowers

La idea nació en Medellín, en la mente de Juan Raúl Vélez, CEO de Cueros Vélez, quien vio una oportunidad clara: conectar la marca con una nueva generación que vibra al ritmo de J Balvin. Así surgió “Ciudad Primavera: Beyond Flowers”, una edición limitada de ropa y accesorios que une el legado artesanal de la casa de marroquinería fundada en 1986 con la estética colorida del artista paisa. Con la unión lograron una colección que exalta el orgullo local y el espíritu creativo de Medellín.

Lea también: Los Vélez de Bosi y Nubank, la familia paisa que ha inventado 7 negocios exitosos

Son 16 piezas exclusivas, disponibles desde el 7 de noviembre en tiendas Vélez y en su web: camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos, monederos y bolsos personalizables. Entre ellas destaca una versión especial del clásico Mini Garniel, reinterpretado en una paleta de colores vibrante y optimista, fiel al universo visual del cantante.

Fabrizio Fiorillo, gerente de marketing de Vélez, aseguró que la marca concibe la moda latinoamericana como una expresión que se construye desde la autenticidad, el arte y el oficio. Con la colaboración, añadió, buscan reafirmar que la moda es un lenguaje poderoso para contar quiénes somos.

Cada prenda de esta colección está hecha con materiales premium, manufactura manual y detalles únicos —como manijas intercambiables, pigmentaciones exclusivas y marcación láser— se combinan con la energía de los espectáculos de Balvin, creando una fusión entre lujo artesanal y cultura pop.

Para J Balvin, la alianza con Vélez representa un hecho histórico para la industria colombiana. El artista destacó que ambos comparten raíces en Medellín y una visión proyectada al mundo. También expresó su orgullo por el origen que los une y por el valor creativo que, como latinos, pueden aportar, al tiempo que reconoció en Vélez una marca digna de respeto.

Lea también: Jorge Barón, la carta de Nu Bank para ganar clientes con su campaña "Cajitas para mi Gente"

La colección traspasa fronteras: además de Colombia, estará disponible en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú, con exhibiciones especiales en tiendas seleccionadas.

“Ciudad Primavera” no es solo una cápsula de moda. Es una declaración de identidad. Una forma de decir que el lujo también puede tener acento paisa y que la autenticidad es, hoy, la mejor estrategia global. Con esta alianza, Juan Raúl Vélez y J Balvin logran algo más que una colección: ponen a Colombia en vitrina, demostrando que el arte, la música y la moda pueden hablar el mismo idioma.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.