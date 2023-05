Ahora se las viene a dar de niño bueno: el descaro de James con su soberbia deportiva

.Publicidad.

El 10 de la selección, James Rodríguez, fue una de las estrellas del fútbol en Colombia y Europa por algunos años. Sin embargo, esos tiempos de gloria acabaron, pues siempre tuvo disputas con los entrenadores de sus equipos y terminó saliendo de todos. Actualmente, el tolimense es agente libre y se está tomando un año sabático.

A pesar de vivir en Madrid, James Rodríguez, se encuentra un tiempo en Colombia pues acaba de inaugurar su restaurante ‘Arrogante’ en Bogotá. En su visita a la capital, el futbolista le dio una entrevista al canal RCN y habló de su inestable camino a través del fútbol en los últimos años, pero sobre todo, de las críticas por su actitud al respecto.

Cuando le preguntaron sobre sus repentinas salidas de los últimos equipos en los que estuvo el tolimense dijo: “No me arrepiento de lo que yo haya hecho, porque hay cosas de las que no se debe arrepentir uno y más cuando no te tratan bien, no te tratan de una manera seria o no te valoran lo que has hecho” dijo, dando a entender que esa es la razón por lo que actualmente no está en ningún equipo.

Esta situación, siempre la vive el mediocampista cada que entra a un equipo, nunca valoran su trabajo. No obstante para muchos, no se trata de eso, se trata de la soberbia de James y de su actitud arrogante frente a los técnicos. Le preguntaron por ese tipo de comentarios pero el futbolista no cree que haya hecho nada malo: “Yo siento que divido mucho, porque hay muchas personas que me quieren, pero otros que me tiran mucho ‘hate’ [odio] eso está claro. No sé por qué me odian tanto” comentó. Al parecer, James Rodriguez, no puede reconocer algunas de sus faltas y prefiere creer que se trata de los demás.

