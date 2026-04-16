- Colombia es un país adicto: el incómodo diagnóstico de Miguel Bettin en medio señalamientos al Presidente

El experto en adicciones analiza el consumo en Colombia, cuestiona al gobierno Petro por no poner el ojo en el tema y alerta sobre una crisis de salud mental

En el consejo de ministros nuevamente el presidente Petro envío un mensaje equívoco sobre su rol como mandatario. Desde su presentación física: de gorra y gafas oscuras, hasta los temas que trató que fueron desde el clítoris, pasando por el miembro sexual masculino, hasta referencias a Shakira, temas muy lejos de las urgencias del país.

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Surgió de nuevo el interrogante de si estamos frente a un presidente adicto sin capacidad de focalizarse en las urgencias del país. Miguel Betín, un psicólogo experto, con estudios de doctorado y quien acaba de publicar el libro 'Adicciones, mitos y realidades', despeja interrogantes sobre el tema de las adicciones que no solo ronda a una numerosa población sino a la esfera del poder político y también al empresarial.

El experto psicólogo clínico va en contravía de la tendencia del tema de la legalización como solución, Miguel Bettin cree que los gobiernos no tienen las suficientes herramientas que permita controlar el tema de la adición.

Más allá de la coyuntura, Bettin plantea en esta conversación con el analista Juan Manuel Ospina una reflexión de fondo: el país enfrenta una crisis de salud mental ignorada, agravada por décadas de violencia, incertidumbre y un modelo social que empuja al vacío existencial. Sin embargo, en medio del panorama oscuro, identifica un punto de quiebre: una nueva generación que empieza a cuestionar ese modelo y busca caminos distintos. Entre el deterioro y la esperanza, esta entrevista abre una discusión urgente que Colombia ha preferido evitar.

Vea aquí la conversación completa:

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