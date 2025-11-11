¿Messi vuelve a Barcelona? La publicación con la que el argentino ilusionó a los hinchas 'culés'

El 10 argentino sorprendió con una visita al Camp Nou y un mensaje cargado de nostalgia que reavivó los sueños de los hinchas del Barcelona que lo quieren de regreso

Lionel Messi volvió a aparecer en el Camp Nou y desató una ola de nostalgia entre los hinchas del Barcelona. El argentino fue visto la noche del domingo 9 de noviembre en el estadio donde escribió su historia, y poco después confirmó su visita con un mensaje en redes sociales que ilusionó al mundo azulgrana.

De acuerdo con la Agencia EFE, Messi hizo escala en Barcelona antes de viajar a Alicante, donde se concentra la Selección Argentina para un amistoso ante Angola. Sin embargo, su paso por la ciudad tomó otro significado cuando decidió visitar el estadio.

Fuentes del club confirmaron que el jugador “solicitó permiso para ingresar al Spotify Camp Nou y se le concedió sin inconvenientes”, pese a que no hubo coordinación previa con la entidad.

El lunes 10 de noviembre, el rosarino publicó en Instagram un mensaje acompañado de cinco fotos y un video en el interior y exterior del estadio:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, añadió.

Sus palabras encendieron la esperanza de los hinchas que aún sueñan con verlo nuevamente vestido de blaugrana. En respuesta, el Barcelona compartió en sus redes una imagen del astro acompañada del mensaje: “Bienvenido a tu casa, Leo”, un gesto que avivó aún más la emoción.

¿Barcelona le hará homenaje a Messi?

El presidente Joan Laporta aseguró hace unos meses que le gustaría rendir homenaje a Messi cuando el estadio esté completamente remodelado, en 2026.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de él, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, afirmó.

Aunque Messi hoy milita en el Inter Miami, su vínculo con el Barça parece indestructible. Su reciente visita fue más que una escala de viaje: fue un reencuentro con su pasado y un guiño al futuro. Los culés lo entendieron así: Messi no se fue del todo; solo está esperando el momento para volver.

