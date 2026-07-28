- Aclaremos cuál es realmente el debate sobre la ampliación de la pista del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta

A raíz de la comunicación enviada por la Aeronáutica Civil de Colombia a la administración distrital de Santa Marta donde desglosan las inquietudes que se les plantearon de noviembre del 2025 y dan respuestas que definitivamente no se ajustan a nuestros requerimientos como destino turístico y de negocios internacionales y peor aún incumplen los compromisos adquiridos por el gobierno nacional con Santa Marta.

Es importante que recordemos hace unos 10 años cuando se iniciaba la concesión Aeropuertos de Oriente cuando la Aeronáutica Civil pretendió con el argumento de aumentar la pista en unos 90 metros en total engañarnos, ya que en realidad lo que buscaban era bajar el umbral para así cumplir las exigencias de organismos internacionales debido a que las dimensiones de la pista de 1.770 mts de longitud y 35 mts de ancho no cumplían la norma para ser un aeropuerto 3C de acuerdo a la clasificación OACI y lo que iban a conseguir era disminuir la longitud real disponible para la operación (TORA) de aeronaves tipo Airbus 320 y Boeing 737 con lo cual nuestro aeropuerto pasaba a ser categoría 2B con una longitud disponible para operación de menos de 1.300 mts.

Afortunadamente en ese momento nos opusimos y ganamos esa batalla consiguiendo que nuestro aeropuerto siguiera categorizado 3C.

En el año 2019 se contrató una asesoría que definiera cuáles eran realmente las dimensiones de pista que requería el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta para atender rutas y frecuencias internacionales de más de tres horas hacia Centro y Norteamérica o Suramérica. En el año 2021 se socializaron los resultados donde se especificó que de acuerdo al compromiso adquirido por el gobierno nacional de que el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta tuviera categoría 4C se requería una longitud mínima de 2.200 mts con una longitud disponible de operación de 2.040 mts; de ese estudio surge esta cifra, más no es la cifra de longitud total como se pretende en la respuesta emitida por la Aeronáutica Civil recientemente.

Es conveniente aclarar que nuestro aeropuerto internacional para ser categorizado 4C además de la longitud de pista disponible para operación requiere tener en cada una de sus cabeceras unas zonas de seguridad (Resas) de 150 mts de longitud y dado que nuestra pista es de doble sentido con cabecera 01 al sur y cabecera 19 al norte tenemos que sumarle estas zonas de seguridad a los 2.040 mts mínimos de zona disponible para operación, es decir 300 mts más con lo cual la dimensión total mínima debe ser de 2.400 mts y el ancho también debe ampliarse de 35 a 60 mts.

A esto debemos sumarle la discusión que durante más de 10 años hemos sostenido de que tengamos un sistema de aproximación no visual sino de precisión con ILS (Instrument Landing System) que permite aproximación segura por instrumentos en condiciones meteorológicas desfavorables; para la instalación de este nuevo sistema de seguridad es absolutamente indispensable tener las zonas de seguridad en ambas cabeceras. Para ilustración de nuestros lectores esta zona disponible de operación no es toda la extensión de la pista: es desde el punto de contacto de la aeronave al aterrizar en la pista hasta el final incluida la zona de espera, la pista de giro que son zonas libres de obstáculos pero no hacen parte de la zona disponible para operación.

Por lo tanto comete un grave error la Aeronáutica Civil al referirse a la longitud total de la pista (2.040 mts) cuando esa longitud los estudios hacen referencia a la TORA y la referencia correcta incluidos todos los componentes de la pista mínimo son 2.400 mts de longitud. Y peor aún referirse al sistema de aproximación de precisión con esas medidas que proponen que técnicamente no son posibles por la cobertura de las antenas del sistema. Todo lo anterior sumado a las restricciones naturales de nuestro aeropuerto como son la temperatura, la altura al nivel del mar que hacen que nuestra disponibilidad de pista en la actualidad se reduzca de 1.700 mts a 1.300 mts aproximadamente. Esto afecta la carga paga (Payload) de la aeronave que se reduce a un 65% aproximadamente haciendo menos rentable el vuelo y por consiguiente se desestimula el interés de las aerolíneas por nuestro destino.

Lo más grave de la comunicación de Aerocivil es la amenaza indirecta de que si no aceptamos su propuesta y exigimos una longitud diferente, tendríamos que arrancar de cero el proyecto, con lo cual definitivamente se estarían burlando de Santa Marta.

Conclusión:

Si aceptamos esa propuesta de ampliación de la pista a 2.040 mts estamos aceptando un grave error que ellos están cometiendo al confundir las dimensiones de los componentes de la pista.

Con estas dimensiones seguiremos siendo un aeropuerto categoría 3C y no 4C como ha sido el compromiso del gobierno nacional los tres últimos gobiernos.

como ha sido el compromiso del gobierno nacional los tres últimos gobiernos. Con estas dimensiones de pista no podremos pasar de un aeropuerto de aproximación visual a un aeropuerto seguro de precisión por instrumentos tipo ILS.

Si todo esto pasa simplemente no seremos un destino atractivo para aerolíneas internacionales y seguiremos siendo un destino marginal internacional atractivo para pasajeros domésticos.

En 22 años que llevamos luchando por esta causa siempre hemos sido tratados y engañados por no reclamar unidos y la utopía de ser destino internacional seguirá siendo nuestra realidad.

No puedo terminar sin hacer la aclaración de que en este escrito me he referido a "los mínimos", pero la realidad es que deberíamos pedir una pista de 3.000 mts con sistemas de navegación segura y de precisión, para operación de aeronaves de gran envergadura y cabina ensanchada de vuelos transatlánticos intercontinentales, con desarrollo de vuelos de carga y no solo de paquetería.

NOTA: En una próxima entrega me referiré a las alternativas de este proyecto, a la gestión predial y del entorno, costos de obra, concesión del componente aire y la falta de compromiso y acompañamiento a la actual concesión que no hemos sabido valorar en sus resultados.

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