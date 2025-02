La mala hora de Egan Bernal: de ser campeón a fracturarse y poner en duda su 2025

Después de haber extasiado a todos los amantes del ciclismo con sus victorias en los Campeonatos Nacionales de Ruta, donde alzó el título de la contrarreloj y la prueba de fondo, Egan Bernal volvió a ser noticia, pero no por una situación que genere felicidad. El corredor del Ineos Grenadiers sufrió un fuerte accidente durante la Clásica de Jaén, en España, después de verse involucrado en una aparatosa caída que le causó una dolorosa fractura. Ahora su temporada pende de un hilo en lo deportivo.

| Vea también: Tiene 19 años, fue el goleador del Sudamericano y es la nueva mina de oro de Millonarios

El incidente ocurrió en los kilómetros finales de la competencia, cuando Egan Bernal intentaba responder a un ataque del ciclista mexicano Isaac del Toro. En una curva, el colombiano perdió el control de la bicicleta y terminó en el suelo, situación en la que fue atendido rápidamente y trasladado a un centro médico para recibir una evaluación detallada. Fue el mismo equipo del corredor el que confirmó que sufrió una fractura en su clavícula y anunció que será sometido a nuevas pruebas médicas para determinar el tiempo de recuperación.

🇨🇴 Queremos mandar muchos ánimos a @Eganbernal tras su caída hoy cuando se lanzaba a por el podio. 💚 ¡Pronta recuperación campeón!



🙏 We want to send our best wishes for @Eganbernal after his crash today when he was going for the podium. 💚 Get well champ! #ClásicaJaén pic.twitter.com/Q2BlV8kexM