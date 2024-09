Academia Colombiana de Jurisprudencia llama a un evento por el respeto al Estado Social de Derecho

Por: Marisabella Pantoja |

septiembre 19, 2024

Frente a la discusión promovida en torno a un proceso constituyente para adelantar sus reformas sociales y al debate público que se ha generado, la Academia Colombiana de Jurisprudencia convoca a un foro pluralista y democrático para debatir en torno al proceso constituyente del 91.

Este debate tendrá lugar en el marco del foro PROCESOS CONSTITUYENTES, con el cual la Academia celebra sus 130 años de actividad.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia, fundada el 23 de septiembre de 1894, conmemora 130 de actividades ininterrumpidas, con la función principal de velar por la protección del estado de derecho y la plena vigencia y respeto de la ley.

Durante todos estos años ha albergado los más insignes juristas de Colombia, dentro de los cuales se destacan Nicolás Esguerra, Ricardo Hinestrosa, Pedro Manrique, Alfonso López Michelsen, Carlos Restrepo Piedrahita, Fernando Hinestrosa, Álvaro Tafur Galviz, Jorge Vélez García, Gerardo Monroy Cabra, entre otros muchos hombres al servicio de la Constitución y la ley.

Esta corporación privada que, a lo largo de la historia del país, ha servido de Consultora del Estado colombiano, las altas cortes, el Congreso de la República, y de orientadora de la comunidad en asuntos jurídicos especializados, conmemora sus 130 años a través de un foro pluralista y democrático que busca repasar las condiciones del proceso constituyente del 91, los riesgos y desafíos que enfrentó y cómo los superó.

Con invitados de alto reconocimiento en el mundo del derecho, esta conmemoración servirá para hacer una reflexión sobre los procesos constitucionales latinoamericanos surtidos bajo determinadas influencias ideológicas; estudiar la jurisprudencia constitucional en materia de reformas constitucionales, así como la doctrina sobre rupturas y sustituciones constitucionales que se han ido construyendo a lo largo de estos 130 años.

Entre los panelistas encargados de llevar a cabo esta tarea, durante cuatro sesiones, se encuentran connotados estudiosos del derecho como Allan Brewer Carias y Manuel Aragón Reyes, el primero ex constituyente venezolano y el segundo presidente del Tribunal Constitucional Español, así como el ex procurador y ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, el ex procurador Fernanfo Carrillo, Julio César Ortiz, ex Magistrado del Consejo de Estado, la ex contralora Sandra Morelli, Liliana Estupiñán, Claudia Dangond, ilustres estudiosas de nuestro país

Para el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Dr.Juan Rafael Bravo Arteaga, este foro es una oportunidad de contarle al país sobre la actividad permanente de esta corporación y el mejor escenario para “oír los planteamientos de los académicos y profesores nacionales e internacionales, expertos sobre esta temática de distintas corrientes de pensamiento, para que estimulen la necesaria discusión, desde una perspectiva estrictamente académica y desde la praxis, para luego publicar las memorias y conclusiones del foro, que servirán de orientación jurídica para las decisiones que pudieran llegar a adoptarse en Colombia”.

El foro también contará con la participación de expertos internacionales y dará a las distintas posturas sobre la paz y el modelo económico como ejes de fondo de los debates académicos.