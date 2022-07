Acabaron con Egan ahora van por Rigo: los petristas y el vicio de destruir a los verdaderos ídolos

.Publicidad.

Egan Bernal cometió un error que en este país se puede pagar caro. Eso de ser honesto, de decir lo que se piensa puede conllevar al linchamiento mediático, sobre todo si tienes una posición política definida. Egan afirmó que uno de los peores males que podría sobrevenirle al país era una presidencia de Petro. Por eso primero apoyó a Fico Gutierrez y luego a Rodolfo. En las dos oportunidades perdió. Su valentía, probada en la manera como está afrontando su recuperación milagrosa después del accidente en donde casi queda cuadripléjico, se ha visto en la manera como regresó a su caballito de acero. En este mensaje, publicado en la mañana del martes 19 de julio, queda patentado que el de Zipaquirá está listo para regresar

Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día.

Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a Competir 👊🏽 pic.twitter.com/VvGtrM55Is — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 19, 2022

Ahora le están dando con todo los petristas a Rigo, sólo porque dijo que en el ciclismo no se vale decir eso de vivir sabroso, el gran lema de Francia Márquez, nuestra vicepresidenta. De fracasado y frustrado no lo bajan. En logros Rigoberto Urán sólo ha sido superado en nuestra historia por estos ciclistas: Lucho Herrera, ganador de una Vuelta a España, Egan, campeón de un Tour y de un Giro, Nairo, ganador de una Vuelta y un Giro, pero ojo, nadie más lo supera. El palmarés de este héroe de la vida, a quien los paramilitares le mataron a su papá cuando tenía trece años: medalla de plata en los olímpicos de Londres 2012, ganador de una etapa y subcampeón del Giro 2013, ganador de una etapa y subcampeón del Giro 2014, ganador de una etapa y subcampeón del Tour de Francia del 2017, una locura, un monstruo.

Pero a los petristas esto parece no importarles. El que no esté 100% con sus ídolos, con su presidente, debe ser condenado a la hoguera. No respetan a nadie, sobretodo a sus ídolos.

