- Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se lanzan ataques entre sí mientras la derecha se divide y pierde fuerza

Tras el llamado de Álvaro Uribe a moderar el discurso, el sector conservador enfrenta el reto de superar egos y estrategias oscuras para evitar una derrota

Entre 1955 y 1975 se desarrolló uno de los conflictos bélicos más prolongados y de mayor connotación mundial en la historia reciente: la Guerra de Vietnam. Fue también uno de los pocos escenarios en los que Estados Unidos se vio superado por su adversario, pese a su supremacía armamentista. En ese contexto guerrerista, el “fuego amigo” fue relativamente frecuente debido a la densidad de la selva, la dificultad para distinguir al enemigo y las fallas en la comunicación, lo que acarreó miles de bajas y una profunda derrota moral para el ejército estadounidense.

Hoy, cerca de 50 años después de aquel episodio militar y a miles de kilómetros de distancia, asistimos a una nueva forma de “fuego amigo”. Esta vez no implica armas, sino ataques mediáticos, desinformación y sabotajes dentro del escenario político. En particular, desde la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella contra la candidata Paloma Valencia.

La magnitud de estos ataques ha sido tal que el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente, exhortando al candidato a moderar su discurso y el de sus influenciadores. Estos no han escatimado en señalamientos contra la fórmula presidencial Paloma–Oviedo.

Estos hechos, sin duda, lastiman a la derecha y profundizan las diferencias entre ambas campañas, dificultando la cohesión y una eventual adhesión plena de las bases en un escenario de segunda vuelta, frente al candidato del petrismo.

El mensaje debe ser claro: la derecha debe actuar en función de preservar la democracia, la institucionalidad, las libertades y los principios conservadores. Por tanto, candidatos y seguidores deben despojarse de egos y de estrategias poco transparentes. El amor por Colombia debe estar por encima de cualquier interés particular; divididos nos jodimos, pero unidos podremos construir una nación donde todos tengamos espacio.

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