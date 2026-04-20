- Analilia Mejia, la primera mujer de origen colombiano que llega al Congreso de los Estados Unidos

Con el impulso de Bernie Sanders y AOC, la colombo-dominicana Analilia Mejía llega al Congreso de EE. UU. barriendo a su oponente republicano por más del 33%

Analilia Mejía, del Partido Demócrata, derrotó en el Distrito 11 de Nueva Jersey al republicano Joe Hathaway en las elecciones especiales celebradas ayer jueves. El objetivo de la contienda era reemplazar la silla que dejó vacante en el Congreso de los Estados Unidos Mikie Sherrill, quien asumió como gobernadora del "Estado Jardín".

Mejía es la primera mujer de origen colombiano en ser elegida a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Hija de madre colombiana y padre dominicano, Mejía nació y creció en Elizabeth, Nueva Jersey, donde siempre ha participado en eventos comunitarios y culturales que impulsan a la comunidad afrohispana, a la que ha personificado en cada uno de los escaños que ha escalado.

De acuerdo con los noticieros matutinos, con más de la mitad de los votos contados, Mejía lideraba a Hathaway por más del 33% de los votos, eclipsando la victoria de la propia gobernadora Sherrill en 2024, quien alcanzó un margen del 15%.

Por otro lado, Mejía fue la directora política de la campaña presidencial de 2020 del senador Bernie Sanders, quien se convirtió, junto a la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, en uno de los grandes animadores e impulsores de la ahora congresista. Mejía también trabajó en el Departamento de Trabajo de Joe Biden y actualmente es la codirectora ejecutiva de Center for Popular Democracy.

La nueva congresista proviene del área de Elizabeth, en Nueva Jersey, ciudad que para muchos es la "capital colombiana" en Estados Unidos, ya que un 68% de todos los niños inscritos en las escuelas tienen raíces colombianas.

Mejía terminará el actual periodo legislativo, el cual concluye en enero de 2027; razón por la cual debe presentarse a elecciones primarias demócratas en junio y a las generales en noviembre de 2026. Mejía es la tercera persona de origen colombiano en ingresar al Congreso de los Estados Unidos, donde en este momento se encuentran los senadores Bernie Moreno (republicano) y Rubén Gallego (demócrata).

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