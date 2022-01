No se quedó callado: La furia del padre Linero contra Margarita Rosa por su ofensa a dios

.Publicidad.

Uno de las polémicas de la semana en el mundo de las redes sociales vino de parte de Margarita Rosa de Francisco. La expresentadora y actriz, que ahora se dedica con fuerza a twitter donde defiende sus posturas, levantó la polémica al asegurar que Dios era de derecha.

Dios es de derecha. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) January 12, 2022

-Publicidad.-

La gente se le vino encima y tuvo más de 2000 respuestas de personas, donde en su mayoría la critican por ofender al público religioso. De parte de esta comunidad uno de los más reconocidos es el expadre Alberto Linero, que fue invitado a Blu Radio para hablar de la polémica levantada por De Francisco y, aunque respeta lo que dijo, expresó su opinión totalmente en contra de la de "la mencha".

Linero explicó que “Dios no es de derecha ni de izquierda, no es comunista, no es conservador ni liberal, y no lo es porque Dios es el señor de la historia y no es una parte de ella”. Además, la furia de Linero con Margarita Rosa no es porque diga algo de Dios, porque al fin y al cabo es su opinión, sino porque usa su figura para hacer política y eso es caer muy bajo.

Publicidad.

“Usar a Dios para hacer que algunos voten por un partido o en contra de otro es una vieja y deplorable táctica que hoy tenemos que desenmascarar”, fueron las palabras con las que cerró el sacerdote retirado.