“A Vargas Llosa le debo en parte los libros que he escrito” el colombiano que ganó la Bienal de novela

.Publicidad.

A sus 48 años, y con la novela ‘Volver la vista atrás’, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez ganó la IV Bienal de novela Mario Vargas Llosa. El premio que existe desde 2014, y solo se ha concedido tres veces, también otorga el título de mejor novela de los últimos dos años, además de un reconocimiento de 100.000 dólares.

Con su libro, el bogotano reconstruyó la vida del director de cine Sergio Cabrera y su hermana Marianella; su infancia y adolescencia anclado a la vida en militancia de su padre en el maoísmo y en una de las guerrillas colombianas. El trabajo de investigación del escritor duró casi siete años antes de publicar su libro.

-Publicidad.-

En su discurso de recibimiento, Vásquez agradeció a los personajes principales de su historia, además de hablar sobre la infleucnia del peruano Mario Vargas Llosa en todas sus obras literarias.

“Mi gran reto como novelista ha sido ocuparme de reinterpretar, reimaginar las vidas reales de dos personas que no solo existen, que son mis amigos, Sergio y su hermana Marianella, me parecería terriblemente injusto no mencionarlos hoy, agradeciéndoles la confianza con la que me pusieron en las manos sus recuerdos y sus vidas”, afirmó el bogotano.

Publicidad.

Con la novela "Volver la vista atrás", el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez recibió el premio de la IV #BienalVargasLlosa. Explicó que el premio es especialmente importante por el lugar que Vargas Llosa ocupa un sitio especial es su acercamiento a la literatura. pic.twitter.com/vwuUPCEC3a — Canal 44 (@CANAL44TV) September 26, 2021

Vea también: