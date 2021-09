James ya tiene un plan para reconquistar a Reinaldo Rueda

Luego de la triple fecha de eliminatorias que se realizó a comienzos del mes de noviembre, Colombia salió con 5 de 9 puntos posibles. Pese a que el resultado contra Chile fue muy positivo y la tricolor sumó una gran victora, los partidos anteriores dejaron ver para muchos que hacía falta algo o alguien, y ese alguien era James Rodríguez.

Se esperaba que James volviera a jugar en septiembre para ser convocado por Rueda, pero la sentenciada de Benítez y su ida a Catar cambiaron el plan por completo.

3 días después de llegar al Al-Rayyan, el equipo tenía ya un partido en donde James no estuvo porque llegó hace muy poco y sigue adaptándose físicamente y también a sus compañeros. Esto le cierra las puertas para ser convocado para la triple fecha de octubre pero hay rastros que podría regresar para noviembre.

A new opportunity to live and enjoy. Thank you @AlrayyanSC for giving me this experience. pic.twitter.com/gUSYlzeeXw

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 23, 2021