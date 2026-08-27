A quiénes puso Petro a manejar las lujosas oficinas de Procolombia en el exterior que el Tigre va a acabar

El hijo del exminsalud Alfonso Jaramillo estaba en Londres y un pariente de Alcocer en Miami, quienes ademàs de empacar maletas deberàn organizar el trasteo

El revolcón del presidente Abelardo de la Espriella al comercio exterior empezó por Procolombia. Las oficinas que funcionaban paralelas a las embajadas cerrarán sus puertas y los funcionarios irán a las sedes de embajadas y consulados para apoyar la labor de los embajadores que ahora tendrán la mira puesta en vender a Colombia en sus bienes y servicios.

Una parienta de Verónica Alcocer términó con el cargo en Miami

Actualmente la directora de Procolombia Miami es la cordobesa María Camila Castellanos Espitia, hermana de Paula Castellanos, esposa de Juan Carlos Alcocer, el hermano de la ex primera dama. que tenía gran influencia en la entidad por su cercanía con la ex directora de Procolombia, Carmen Caballero Villa. La oficina principal está em 601 Brickell Key Drive, Suite 608, en el gran centro financiero de la ciudad y el corazón urbano del sur de Florida. Tanto el director como los empleados probablemente trabajarán desde ahra en las sedes de los 9 consulados de La Florida o en la embajada en Washington a donde ha llegado María Consuelo Araújo como jefe de misión.

Castellanos llegó en reemplazo de Ricardo Pedroza, quien estuvo seis años a cargo de esa oficina en el Estado de La Florida, en el sur de los Estados Unidos.

El hijo del exministro Salud Alfonso Jaramillo recibió un premio mayor con la representación en Londres

Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del exministro de Salud de Gustavo Petro, Alfonso Jaramilo, no trabajará màs en el 2 Conduit Street, 6F. London W1S 2XB, donde estaba la sede de Procolombia. Tendrà que empacar maletas y dejar el cargo como la embajadora que acaba de regresar. Laura Sarabia —su quinto cargo en el gobierno Petro— saliò de jefe de la misiòn diplomàtica reemplazada por Miguel Uribe Londoño, el padre del candidato del Centro Democrático asesinado, Miguel Uribe Turbay.

Jaramillo está en Procolombia desde el año 2020, y la entidad respondió en su momento a las críticas de nepotismo diciendo que “durante su gestión ha facilitado la llegada de más de 24 proyectos de inversión por un monto aproximado de USD 968 millones”.

Una apadrinada de Benedetti se instaló en Madrid

En Madrid, uno de los sitios más apetecidos en estos tipos de cargos públicos, está actualmente como directora Lorena Arboleda Zárate, quien estuvo con Armando Benedetti en la Embajada de Caracas y luego fue cónsul en San Francisco y por recomendación suya en Nueva York.

Hasta ahora ha despachado en el 6 piso del edificio en Lagasca 88 un inmueble de alto nivel en el Barrio Salamanca, la zona más exclusiva de la capital española. En el séptimo piso está el consulado que durante muchos años estuvo en la calle Zurbarán y finalmente pasó a la del Madrazo antes esta última sede.

Siguiendo las directrices presidenciales los funcionarios también podrían trabajar en la embajada que ha estado desde el siglo pasado en Martínez Campos 48..

En la embajada estará el embajador manizalita Carlos Felipe Mejìa, del Centro Democràtica, senador (2018-2022) apodado "Senador Aerocafé" por su respaldo a ese proyecto.

Un director que estudió en Tokio está desde Duque en Japón

En Roppongi, Minato-ku, Tokyo, en la Sengokuyama Mori Tower 26F está Procolombia. Son oficinas pequeñas, alquiladas con precio de oportunidad para reforzar la imagen del país, Desde hace cinco años está al frente Juan Camilo Gómez, quien llegó siendo presidente Iván Duque. Tras estudiar en Japón, habla japonés y se casó con japonesa. La sede estará en la embajada que queda frente a la salida del metro Meguro.

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En el mexicano Paseo de la Reforma desde hace tres años y nuevo embajador

En México que se cerrará la sede que está en el Paseo de la Reforma en el piso 6 de un edificio en el que el consulado está en el primero. Es una de las avenidas principales donde está el Ángel de la Independencia y el Monumento a Cuauhtémoc.. Desde hace tres años la oficina está dirigida por Mateo González y ahora llegará a la embajada el economista y dirigente antioqueño Mauricio Tobón Franco, cofundador de Minuto 30.

Llegó con el gobierno Petro al Retiro de Buenos Aires

Desde hace tres años en pleno gobierno de Gustavo Petro Luis Fernando Fuentes Ibarra llegó a Procolombia en Buenos Aires, a las oficinas situadas al frente de la embajada en el piso 12 del edificio en la calle Cerrito 1026. En el exclusivo barrio Retiro de la capital de Argentina. Ahora solo quedará la embajada donde Abelardo de la Espriella aún no ha nombrado el jefe de misión.

Un cercano por madre y tía a Verónica Alcocer saltó de empresario al cargo en China

China que es un país que está teniendo cada vez más presencia en las relaciones con Colombia, tiene en una misma sede la embajada, el consulado y la oficina de Procolombia en 34 Guang Hua Lu en Beijing. Desde 2023 está a cargo Oscar Felipe Rueda Plata, quien llegó casi que inmediatamente después de dejar la representación legal y la gerencia comercial de Porwerchina International Group Limited en el que estuvo seis años. Muy cercano a la ex primera dama Verónica Alcocer, por su madre Martha Plata y su tía Carolina Plata. su nombre tuvo notoriedad a raíz de la adjudicación del parque solar Urrá 19,9 durante la administración de Iván Duque.

El cineasta y diplomático Sergio Cabrera es el embajador desde el 18 de agosto de 2022, 11 días después de la posesión de Gustavo Petro como residente. Abelardo de la Espriella no ha nombrado sucesor.

En estos seis importantes destinos de Procolombia se cumplirá lo dicho por el presidente De la Espriella: “ Ordené un pan de choque en Procolombia para reducir la burocracia, eliminar duplicidades y optimizar los recursos públicos.” Alguna vez antes se oyó este discurso. Los resultados estarán por verse.

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