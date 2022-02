A propósito de las invasiones (con o sin fundamento)

Por: Manuel Enrique Estevez |

febrero 25, 2022

Siempre las potencias han hecho lo que se les da la gana. Ahora fue Ucrania, antes fue Irak y en cualquier momento Taiwán.

No recuerdo que cuando Estados Unidos invadió a Irak con el pretexto que poseían armas de destrucción masiva (las que según ellos mostraban en fotos satelitales ) y que se ha comprobado nunca existieron, nadie de la llamada comunidad internacional salió a "sancionar " a Estados Unidos. Por el contrario apoyaron con tropas y armas, llegaron incluso a montarle al presidente Jussein un juicio donde fue condenado a muerte.

Esta misma historia se ha repetido por parte de Estados Unidos en Libia, Afganistán, Yugoslava, Panamá, Granada, Vietnam Nam y nunca nadie los ha sancionado.

La táctica siempre ha sido la misma, primero montan un Gobierno paralelo como Guaidó en Venezuela o como Van Min en Vit Nam a quien apoyan, luego con una formidable propaganda negra utilizando los medios informativos de los países cómplices, de la noche a la mañana convierten al presidente del país elegido como el enemigo número uno, como el más despótico y desalmado dictador, eso lo vemos hoy con Maduro, Kim Hong Un, Ortega, Fidel Castro o Allende.

Luego el siguiente paso es la asfixia económica y mediante bloqueos y sanciones, cierre de todo tipo de créditos que incluyen además congelamiento de las reservas internacionales depositadas en Bancos de los países ahora sancionadores, para obligar a que el País elegido tome todo tipo de medidas antipopulares y que su población se levante en su contra para lograr su derrocamiento de manera indirecta.

¿Cuántos golpes de Estado no sufrimos en América Latina con la complacencia e intervención directa de Estados Unidos?

Países como Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, toda Centroamérica excepto Costa Rica.

De esa táctica se salvó Colombia porque la nuestra era que todo el que quisiera ser Presidente en Colombia pasaba primero por la Embajada de Colombia en Washington.

Hoy lo hace Rusia por la razón que sea y nadie se lo impedirá pues la OTAN como fiel escudero de los Norteamericanos y Estados Unidos mismos quienes alentaron a Ucrania a meterse en semejante problema, según parece no van a ayudarle como se pensaba, sino les envían armas y los acompañan con una retórica que de poco servirá.

Europa no está en condiciones ni le interesa tener una confrontación con Rusia y sus poderosos Aliados. Los Estados Unidos no lo harán y menos con el antecedente de su última experiencia en Afganistán; además que los enemigos a enfrentar son pesos muy pesados y el palo no está para cucharas pues por la pandemia las economías excepto la de China están muy golpeadas.

Como van las cosas cuando terminemos de leer este comentario ya Rusia habrá llegado a Kiev y como es costumbre de las potencias pondrá en ese Gobierno un presidente de su conveniencia

Todo volverá a la normalidad con el precedente que ya no habrá solo un policía del mundo, quien expanda su idea de democracia y libertad como estábamos acostumbrados, entrarán ahora a ese tan selecto grupo China y Rusia, con una súper ventaja para China y es que ellos hoy por hoy son la primera potencia económica mundial sin haber disparado un solo tiro, sin invadir militarmente a ningún país, sin bases militares en el extranjero y sin pretender exportar su rígido sistema de vida.

Claro está que China tiene como su próximo objetivo el re incorporar a su territorio a la isla de Formosa, la que se independizó de su territorio al mando de Chang Kay-Shek apoyado por Estados Unidos y ese será otro lío bastante grande.

Mientras tanto nuestro gobierno tratando de congraciarse con el Gobierno Norteamericano en un plan de servilismo que raya en lo cursi aprovechando los acontecimientos para tratar de borrar lo que ya sabemos.