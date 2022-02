Y entonces llegó marzo: el 3 marcho, el 11 compro y el 13 voto

Por: CESAR CURVELO |

febrero 25, 2022

Ahora no se dice que el tiempo vuela, sino que se precipita.

Llega marzo, tercer mes del año, y por tanto nos encontramos en plan de deshojar al calendario del primer bimestre de este año construido en su forma arábigo-numérica por tres paticos y un cero huevito, 2022.

Como te decía, entra el mes del belicoso Marte, dios de la guerra en la mitología helena. Ya que lo mencionamos, cabe rogar que ojalá no escale el conflicto armado internacional en Ucrania, puesto que los dos países de la Guerra Fría están involucrados hasta el cuello en las escaramuzas en Donbás, región candela al este de ese lejano país hoy día no recomendado para pasar vacaciones.

Rusia y la Otán están a punto de darse tope con tope, tentados a desatar la apocalíptica posibilidad de utilizar sus arsenales nucleares. Dicen que en guerra avisada no mueren soldados, pero ya tú sabes, del dicho al hecho a veces hay mucho trecho.

Uno como pacifista desea que ni en este mes ni en otro, ni e este año ni otro, llegue a pasar esto de castaño a oscuro. Desde todos los países y por todos los medios, los férreos creyentes en la paz mundial debemos colaborar en acciones públicas para que se eviten estos conflictos internacionales, y que otros casos de enfrentamientos serios como Siria o Yemen, haya diálogos constructivos y se llegue a soluciones justas para las partes enfrentadas.

De paso, cabe agregar que las Naciones Unidas deberían protagonizar un papel más importante convocando a asambleas populares pacifistas en todos los países del globo.

Veamos tres días importantísimos de este mes.

El jueves 3 de marzo marcho porque marcho.

Lo haré con una camiseta y una cachucha que expresen el deseo colectivo de cambio. Asistiré con óptimo estado de ánimo, la frente erguida y los pies sobre la tierra. Con mi legítimo, sacrosanto y poderoso derecho a participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, tal como los ordena el numeral cinco del artículo 95 de la Constitución.

De acuerdo con las directrices establecidas por el Comité Nacional de Paro, conformado por la CUT, CGT, CTC, Confederación de Pensionados de Colombia; Confederación Democrática de los Pensionados, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles y Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Con amigas y amigos simpatizantes del vesinalismo.

Señoras y señores líderes estudiantiles y sindicales, yutuberos alternativos, medios que sabemos, favor informen sobre los sitios de concentración, las calles o avenidas de la ruta y a qué plaza, parque o plazuela llegará. Remarquen las medidas de prevención puesto que la emergencia sanitaria por la covidemia prosigue según datos de la OMS.

De considerarlo, creen una guardia marchista similar a la de la guardia avialígena, o sea parecida a las de los amigos de la minga. En este sentido es fácil si cada grupo se disciplina y coloca de tal forma que pueda identificar sus participantes de manera interna, así llevemos tapabocas.

Asistamos sin rabia, sin miedo, sin hastío, asertivos y positivos, como nos dicen los gurús de la neurociencia, neuroconciencia o neuro cualquier otra cosa.

El viernes 11 compro.

Siempre y cuando antes de esa fecha se me aparezca la virgen y tenga plata. Que más deseara yo para contribuir a la reactivación económica de la nación que renovar y reemplazar mi vetusto computador, mi tv que tiene molestosas rayas horizontales, mi equipo de sonido del siglo pasado, mi nevera que ya no congela bien, etc.

Al que ese día tenga la tula habrá que decirle que si Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Tendría posibilidad de aprovechar si no le debiera una vela a cada santo. La verdad es que esta crisis económica ha mermado mis entradas y la de muchos amigos y familiares, según he conocido.

Confieso, de mi parte, que lo más posible es que solo tenga, como muchos otros colombianos, unos cuantos y contados gaitanes ―billetes de mil― para celebrar con unas frías el viernes cultural-comercial con el grupo del cambio en que ando.

La cerveza no está en los artículos excluidos del impuesto a las ventas para ese día sin IVA, de tal manera que no habrá mayor descuento en una popular tienda de mi vecindario.

El domingo 13 voto sin agüero.

Marzo también es el mes del primer evento electoral del año, como es la elección de los congresales y de los candidatos a la presidencia por tres frentes políticos ―Pacto, Coalición y Equipo― que irán con todo a la primera vuelta siempre y cuando no surja un ultrapacto, extremacoalición o un súper equipo nacido de la recomposición extratrágica ―disculpa, que quise decir estratégica― compuesta con algunos frentes y uno que otro candidato que hoy aparece como seguro para el tarjetón del domingo 29 de mayo.

Repito por enésima vez que esto hay que vivirlo a última hora.

¿Que por quiénes votaré? Pues por el cambio, que es lo mismo que decir contra la derecha retrechera y los tibios neoliberales. Para todos los efectos político-ideológicos son cucarachas del mismo calabazo.

Los propios culebreros con sus repetidas engañifas. ¿Por quienes pretenden tomarnos? Pues por esclavos políticomprados, por mansos siervos de la gleba, por populacheros asalariados o independientes rebuscadores fáciles de alienar y de comprarles el voto o negociarles la conciencia.

