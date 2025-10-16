Nota ciudadana Caricatura: Verdaderos diálogos de paz En un mundo que firma la paz con una mano y vende armas con la otra, los acuerdos brillan más en el papel que en la vida de quienes siguen cayendo Por: Eduard López | octubre 16, 2025 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. También le puede interesar: Al alcalde de Tumaco lo encontraron de fiesta con el guerrillero que tiene sometido a Nariño Compártelo Anuncios. Anuncios. Anuncios. Anuncios.. Etiquetas: caricatura, Gaza, Guerra, Medio Oriente, paz 0