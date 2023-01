A Banksy, el grafitero más famoso del mundo, lo ‘grafitearon’ en Bogotá

.Publicidad.

Aunque suene irónico, a Banksy, uno de los grafitero más famoso del mundo, le resultó competencia.

En la ciudad de Bogotá, donde se muestra actualmente la exposición no autorizada “Banksy genius or vandal?”, cientos de personas se han acercado a conocer la obra del artista británico, cuya identidad se desconoce.

-Publicidad.-

Otros tantos se han abstenido de visitarla, por diversos motivos, que van desde la sensación de que el grafiti pertenece a la calle y no a un recinto de exposiciones, hasta el factor económico. Pues bien, un artista como él, o quizás un ciudadano indignado, decidió plasmar en un grafiti su inconformismo por el precio de las entradas.

30 años de celebridad, gracias a una obra crítica y una identidad esquiva

Publicidad.

Desde que su trabajo se hizo mundialmente conocido, en 1993, no ha parado de generar escozor, pero también admiración, en la misma sociedad que critica a través del grafiti y el esténcil, técnicas con las que ha dejado huella en lugares públicos de múltiples ciudades del mundo, incluidas Gaza, Nueva Orleans, Borodyanka (en Ucrania), Nueva York, Londres y Brighton.

En efecto, su obra se caracteriza por tener una gráfica, un estilo sarcástico y unos mensajes que pueden ser leídos como críticos de la autoridad y de las desigualdades imperantes en el mundo. Temas como la pobreza, la corrupción, la migración y los conflictos políticos han sido tratados en sus obras, con un cariz que se posiciona del lado de los sujetos vulnerables.

Paradójicamente, la fachada de Villa Adelaida, ubicada en el centro financiero de Bogotá, está adornada con una rata gigante —una figura que suele representar la corrupción y la especulación—, similar a las que suele pintar el artista.

Del grafiti a la exposición

Con lo ocurrido en Bogotá, la obra de Banksy nuevamente despertó debate e ironía en la calle. Esta vez el mensaje lo plasmó otro(a) desconocido(a) en la pancarta promocional de la exposición, ubicada en la fachada de Villa Adelaida. El inconforme escribió la frase “¡Ta’ re cara!”

No es para menos, pues al igual que ocurre con muchos otros artistas callejeros, la obra de Banksy ha sido plasmada mayoritariamente en sitios públicos, quedando al alcance del caminante que tenga la sensibilidad para verla e identificarla en las calles del mundo. En parte, mantener en secreto la identidad del artista obedece a la ilegalidad que ha acompañado al arte callejero contemporáneo.

Sin embargo, la exposición en Bogotá se presenta con tarifas que van —sin incluir la tarifa del servicio de Tu Boleta de $6.750 a $18.000, la empresa que las comercializa vía online—, desde $60.000 (unos 12 dólares estadounidenses a la Tasa Representativa de Mercado del 12 de enero de 2023) para niños y niñas entre 4 y 12 años con estatura inferior a 1,60 m (precio de viernes, sábados, domingos y festivos), hasta $110.000 (unos 23 dólares estadounidenses a la Tasa Representativa de Mercado del 12 de enero de 2023) para las entradas VIP, pasando por un costo de $75.000 para estudiantes y adultos mayores, y de $90.000 para adultos.

Fueron estos precios los que llevaron a que la pancarta promocional de la exposición, en Villa Adelaida, fuera grafiteada con la frase “¡Ta’ re cara!”. Y es que el mensaje, que puede ser leído como una protesta, es cada vez más relevante si se tiene en cuenta el alto costo de vida de Colombia, país que cerró el 2022 con una inflación del 13,12%.

La entrada más económica a la exposición para adultos, en horario laboral de lunes a jueves, representa el 6% del salario mínimo mensual de 2023, que quedó establecido en $1.160.000 más un subsidio de transporte de $140.606 (en total, unos 273,9 dólares estadounidenses a la Tasa Representativa de Mercado del 12 de enero de 2023). Este porcentaje asciende al 8% en el caso de la tarifa de adultos en fin de semana. Si se calcula con base en la jornada laboral máxima, de 48 horas semanales, estos valores equivalen a entre 15,5 y 18,6 horas de trabajo. De nuevo, estos precios no incluyen el servicio de Tu Boleta por la compra por internet.

Por otra parte, no se sabe si ocurrió en respuesta al grafiti furtivo, o si el ciudadano que lo plasmó consideró que así y toda la exposición estaba “re cara”, pero en todo caso, desde los primeros días del mes de enero todas las entradas son 2×1. Si se adquiere la boleta en la taquilla de Villa Adelaida, entre las 9:00 am y las 3:30, la boleta cuesta $86.400 y entran dos personas.

¿Banksy aprobaría el grafiti?

Como bien lo indica la publicidad de la exhibición en Bogotá, esta es una “exposición no autorizada” (An unauthorized exhibition). En línea con esto, la página oficial de Banksy corrobora que hay una serie de exposiciones organizadas sin conocimiento ni participación del artista, y advierte: “Por favor, trátelas como corresponde”.

“Members of the public should be aware there has been a recent spate of Banksy exhibitions none of which are consensual. They‘ve been organised entirely without the artist’s knowledge or involvement. Please treat them accordingly”, puede leerse en la página web de Banksy.

Antecedidas por el título “Fake”, la página web señala 27 exposiciones en diferentes ciudades del mundo: Riyadh, Ferrara, Las Vegas, Budapest, Genoa, Sydney, encabezan el listado. Si bien Bogotá no aparece en esa lista, surge la pregunta de si el famoso grafitero estaría de acuerdo con el inconforme bogotano.

100 obras originales

Por primera vez, Bogotá recibió y vivió la obra del artista británico. Desde el 15 de octubre, y hasta el 29 de enero, los habitantes y visitantes de la capital de Colombia podrán presenciar la exposición de uno de los grafiteros más conocidos del mundo, conformada por 100 obras originales, entre esculturas, vídeos y fotografías.

En la localidad de Chapinero, sobre la carrera 7 entre las calles 70 y 70a, se encuentra la casona Villa Adelaida, donde los organizadores decidieron instalar la exposición. Allí se pueden observar obras clásicas del artista como Girl with Balloon, representación de la obra triturada por el artista en una subasta y luego renombrada como Love is in the bin; Lenin on Skates, Fallen Angels y Monkey Detonator.

De acuerdo con la página de los organizadores de la exposición, los visitantes también pueden presenciar una instalación multimedia que destaca las obras más importantes del artista en su entorno original alrededor del mundo.

Quienes adquieren la entrada VIP, pueden conocer la exposición de realidad virtual que presenta un recorrido por las obras en las calles de Bristol, ciudad en donde se cree que nació el autor.

Las piezas expuestas provienen de colecciones privadas, para lo cual se contó con la colaboración de Lilley Fine Art/Galería de Arte Contemporáneo, informa la página del evento.

La exposición en otras ciudades

Antes de su instalación en Bogotá, la exposición ha visitado otras ciudades del mundo. En Latinoamérica, la primera ciudad en recibirla fue Santiago de Chile, en mayo de 2022. Las tarifas de ingreso a la exposición fueron desde $8.000 (pesos chilenos) hasta $15.000, cifras que equivalen al 1,95% y el 3,66% del salario mínimo chileno, respectivamente.

En el norte del continente, la ciudad de Filadelfia (en el estado de Pensilvania) presenta una exposición del artista británico desde el 3 de diciembre de 2022. La tarifa para conocer la obra de Banksy va desde USD $17,9 hasta USD $29,9. El salario mínimo para los trabajadores estatales en Pennsylvania es de USD $15,0 por hora, lo que significa que las tarifas mencionadas apenas equivalen a un poco más de 1 y 2 horas de trabajo, respectivamente. De acuerdo con el Departamento de Labor e Industria de los Estados Unidos, para el resto de trabajadores el salario mínimo en ese estado es de USD $7.25 por hora, con lo que las tarifas equivalen a 2,4 horas y 4,1 horas, respectivamente de un trabajador que lo devengue.

Según estas cuentas, no sorprende que el autor o autora del grafiti haya dicho de la exposición de Banksy en Bogotá que “Ta’ re cara”, un mensaje que, como los del artista británico, contiene cierta dosis de sarcasmo y crítica social.

¡Al grafitero más famoso del mundo lo grafitearon en Bogotá!