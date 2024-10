3 grandes películas de King para ver en el mes de las brujas

.Publicidad.

Una de más las grandes figuras de la literatura de terror es Stephen King. El autor es un referente indiscutible si se quiere conocer el miedo. Obras como It, Cuenta Conmigo y Doctor Sueño son muy buenas opciones para iniciarse en el mundo de los sustos. En octubre es muy aconsejable leer o escuchar la obra de King. Al generar armonía con el mes del misterio. No importa sino se quieren comprar los libros existen muy buenas adaptaciones en el cine, la radio o la internet.

Tres grandes clásicos del mundo de King

Carrie

El texto se escribió en 1974 y es considerado como una de sus mejores obras. La historia de Carrie catapulto a King a la fama. Por otra parte, la adaptación al cine estuvo prohibida en Finlandia y en algunas comunidades de los Estados Unidos. Carrie es magnética por eso saltó de la literatura a la pantalla grande, en al menos dos oportunidades. La primera en 1976 y la segunda en 2002, aunque cualquier versión es aconsejable. La del 2002 por los avances en animación le da un toque más moderno, en otras palabras, puede asustar más, sin olvidar que está en Netflix. La versión clásica de 1976 se encuentra en Prime Video.

Misery

La novela escrita en 1987 busca generar un terror psicológico. Tres años después pasó al cine. Capturando la esencia de un autor encerrado. La película estrenada un 30 de noviembre de 1990 recibió muy buenas críticas, sin olvidar su éxito en taquilla. La actuación de Kahty Bates como Annie Wilkes le consiguió un Oscar como mejor actriz y un galardón en la 63 edición de los premios de la academia. Misery se puede ver en Amazon Prime Video.

El resplandor- The Shining

Basada en el texto de 1977, es decir en la tercera novela de Stephen King. Nos cuenta la historia del escritor Jack Torrance durante su estancia en el Hotel Overlook. Si bien la película difiere de la novela en no pocos detalles, y el film en primera instancia no recibió muy buenas críticas de los especialistas, con el tiempo se convirtió en una película de culto y su popularidad e influencia entre la audiencia en general no ha parado de crecer. El resplandor se puede encontrar en varias plataformas como Prime Video, Apple Tv y Max.

