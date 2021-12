10 millones: el sueldo que se gana Epa Colombia y que ya no le alcanza

.Publicidad.

Durante una interacción con sus seguidores, Daneidy Barrera más conocida como Epa Colombia se sinceró y respondió varias preguntas sobre su negocio de keratinas. “Se me hizo muy difícil empezar por el tema de la Dian, Invima Y por Secretaría, pero no se me hizo imposible” inició la joven que también reveló cuánto gana mensualmente.

“Mi sueldo es de 10 millones, necesito que me lo suban porque no me alcanza” dijo entre risas Epa Colombia para explicar que semanalmente gasta mucho dinero en cervezas y salidas con sus amigos. Sin embargo, destacó su capacidad ahorrativa y recordó el 10% que dona a fundaciones.

