¿Embarazada o no? Jessica Cediel aclaró los rumores sobre su cambio físico

“Sí es verdad que quiero ser mamá, estuve semi-embarazada pero no es verdad que esté embarazada” inició Jessica Cediel entre risas para contar, según ella, el mejor regalo que se ha dado en la vida: congelar sus óvulos. Mediante un video que subió a sus redes sociales, la presentadora explicó a qué se debieron sus cambios físicos y homonales.

Durante 10 días, Cediel de 39 años se sometió a un proceso que terminaría en congelar sus óvulos para ser mamá a futuro. “Congelé mis óvulos y ustedes no se imaginan lo huevona que soy. Por primera vez en la vida me ha servido tanto ser tan huevona, no se imaginan el nivel de reproductora que soy, es impresionante” finalizó y compartió un video donde recopiló sus reacciones durante todo el proceso.

