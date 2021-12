¿Lina Tejeiro y Epa Colombia se distanciaron después del beso?

Ambas protagonizaron un beso en la boca el día del cumpleaños de la actriz, después de eso no volvieron a verse públicamente

Además de revelar cuánto gana mensualmente, Daneidy Barrera más conocida como Epa Colombia se sinceró con sus seguidores durante una interacción en redes sociales. “¿Ya no eres amiga de Lina?” fue la pregunta que recibió la dueña de keratinas, a lo que respondió la verdad. “Sería mentira decirles que soy súper amiga de Lina, pero yo le caigo bien a Lina y Lina me cae bien, ella es una mujer muy linda pero no sé, ella tiene algo” finalizó la empresaria en un tono sospechoso y en medio de risas.

En las interacciones, también aprovechó la oportunidad para contar su historia con las mujeres, desde cuando supo que era lesbiana y los planes de cada fin de semana con sus amigos.

