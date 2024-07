10 años de arte y cultura popular en Soacha

Por: Juan López |

julio 31, 2024

En el corazón de Soacha, Cundinamarca, un municipio ubicado en las afueras de Bogotá, se celebrarán 10 años de uno de los eventos artísticos y culturales más esperados del año: el Encuentro Internacional de las Artes Populares EIAP “Viva el Barrio”.

Este año, del 16 al 24 de agosto, el evento promete una vez más ser un punto de convergencia de diversas expresiones artísticas y comunitarias, con la participación especial de artistas y grupos provenientes de Cuba, México y Ecuador, Cali y Bogotá por Colombia, además de la importante participación de artistas locales del territorio.

El EIAP, que ha crecido exponencialmente desde su primera edición, ha logrado posicionarse como un espacio esencial para la difusión de las artes populares y la promoción de la cohesión social en Soacha, donde las seis comunas y corregimientos del municipio se transformarán en escenarios no convencionales donde se llevarán a cabo una variedad de actividades artísticas y culturales.

Arte en espacios no convencionales y el trabajo con las Juntas de Acción Comunal

Una de las características distintivas del EIAP es su uso de espacios no tradicionales para las presentaciones artísticas. Desde plazas y parques hasta calles y viviendas, cada rincón de Soacha se convierte en un escenario abierto para la creatividad y lo mejor de manera gratuita. Este enfoque no solo democratiza el acceso al arte, sino que también resalta el potencial de espacios cotidianos y a la formación de públicos para las artes. El trabajo articulado con dignatarios de las Juntas de Acción Comunal es vital para la construcción no solo de la programación y el escenario, sino de ciudadania a la que se establecen algunos derechos culturales.

“El encuentro llegará por segunda vez a nuestra comunidad, un sector en el que queremos transformar este escenario que se ha perdido por la delincuencia, en un espacio para las artes donde la comunidad pueda salir y disfrutar de estas funciones maravillosas de artistas internacionales y del barrio, en espacios donde muchas veces da miedo estar por la inseguridad” dice Jairo Casas presidente de la Junta Acción Comunal del Barrio Prado Vegas.

Un decenio de transformación

El EIAP ha sido motor de transformación social, fomentando la identidad comunitaria, la inclusión, la cohesión social, además de promover el intercambio de experiencias entre artistas internacionales y locales. Esta primera década de esfuerzos continuos ha consolidado al EIAP como un evento imprescindible en el calendario cultural de la región y que llega a lugares periféricos de la denominada ciudad del Varón del Sol donde el arte no llega.

“A lo largo de sus diez años de historia, el Encuentro Internacional de Artes Populares en Soacha ha demostrado ser mucho más que un evento cultural. Sus componentes incluyen espacios para talleres de formación artística dirigidos a la comunidad, escenarios para la reflexión sobre el quehacer de las artes e intercambios culturales que se dan entre el artista y los habitantes de Soacha cuando hay presentaciones.” Señaló Liceth Chavarro, directora de la Fundación Cultural Liderarte, organizadora del evento.

Programación 2024

Desde el 16 y hasta el 24 de agosto se podrá disfrutar de una programación gratuita con las diferentes propuestas artísticas y culturales de los grupos invitados internacionales como Cuba (Teatro Andante), Ecuador (Teatro Escena e Inti Kylla Wyra) y desde México (Proyecto KU y Maldita Comedia), así como artistas de Cali (Pazajeros colectivo) como invitado nacional y la importante participación de agrupaciones de ámbito local como OnceyOnce, Casicuerdos, Amanecer colombiano, entre otros. Asimismo, se realizará el lunes 19 de agosto, en casa de cultura Soacha, la III Varieté de arte drag y diverso que busca premiar las 3 mejores propuestas.

Las plazoletas y calles en los sectores de Compartir, Prado Vegas, Soacha centro, Cazucá, Mariscal Sucre y el Charquito en corregimiento dos del territorio, serán los escenarios que contarán con una programación artística y de manera gratuita para toda la familia. Las salas concertadas y espacios como La Guarida del Zorro y la Escuela Artistica Macondo estarán también a disposición con funciones especiales.

Para esta edición los talleres de formación artística estarán enmarcados en clown, creación de máscaras y danza ecuatoriana; y para celebrar estos diez años se realizará el I Congreso Latinoamericano de Artes populares y cultura Viva comunitaria y homenaje póstumo al maestro Guillermo González Ramos, precursor del arte escénico en Soacha y cofundador del EIAP.

El Encuentro Internacional de las Artes Populares es organizado por la Fundación Cultural Liderarte y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación, las Juntas de Acción Comunal, la empresa de aseo Urbaser, Centro Comercial Mercurio, Fundación Danzarcol, Instituto Departamental Cultura y Turismo de Cundinamarca-IDECUT, Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha y colectivos artísticos del municipio.