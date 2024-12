⁠Los famosos colombianos que fallecieron en 2024; hubo varios inesperados

.Publicidad.

Estamos a puertas de cerrar el 2024 y para muchos, fue un año de muchas luchas y de grandes resultados. Sin embargo, también fue un periodo de grandes pérdidas, estrellas del país que se despidieron de manera inesperada. Es que, en este segundo semestre, varias figuras murieron, dejando un gran vacío en el corazón de sus familiares y seguidores. Quizás, muchos aún tengan presentes a los famosos colombianos que fallecieron hace poco. Pero es que el 2024 dejó un gran saldo de estrellas y le contaremos cuáles fueron esos seres queridos que nos dejaron este año.

Estos son los famosos colombianos que se fueron en este 2024

Una de las pérdidas más recientes y que más impactó fue la de la querida actriz Margalida Castro. A la mujer se le detectó un cáncer hace poco y el 19 de diciembre, perdió la batalla. Esta actriz será recordada no solo por su talento, pues siempre fue una persona ejemplar y con gran carisma. Aunque no fue la única de este mundo que falleció de forma inesperada. Sandra Reyes, murió el pasado 1 de diciembre, al igual que Margalida, por un cáncer. La actriz no quiso luchar de la forma tradicional en contra de esta enfermedad y lastimosamente perdió la vida. La noticia afectó notablemente al gremio de actores, que siempre quisieron y respetaron a esta mujer. Su legado en la actuación es impresionante.

A estas dos grandes mujeres, se siguen sumando famosos colombianos que partieron este 2024. Entre ellos se encuentra La Gorda Fabiola, una de las humoristas más queridas del país. La noticia fue dada el 19 de septiembre y afectó notablemente a su círculo cercano y a todo aquel que la conoció en Caracol. Siguiente con esta lista, nos encontramos con Leonor González Mina, pionera de la música en el país y símbolo de resistencia. La famosa mujer partió el 27 de noviembre con 90 años. Es que la música fue bastante golpeada en este 2024, y varios artistas partieron.

Otras de las duras pérdidas, fue la del acordeonero Egidio Cuadrado, muy cercano a Carlos Vives. A sus 71 años, este hombre falleció por complicaciones respiratorias. Otro hombre, famoso en el mundo del vallenato también perdió la vida, estamos hablando de Luis Egurrola. No podemos dejar de lado al gran Omar Geles, el famoso compositor que falleció a sus 57 años, el 21 de mayo. Un año de muchas pérdidas y muchas despedidas, que sin duda, marcaron a los seguidores de todos estos famosos colombianos.

