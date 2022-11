Zara: ¿una tienda para europeos pobres?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En días pasados una tuitera, @AdriaRaven, colocó en las redes el siguiente mensaje: “Los tuiteros salieron pudientes y gente de bien, hablan mal de Croydon y Koaj, pero son felices comprando fast fashion de Zara y H&M que es la ropa de pobre de Europa. Pobres bobos hijueputas, ojalá llegue el apocalipsis rápido para que sufran por cosas serias.”

— Raven (@AdriaRaven) November 3, 2022

-Publicidad.-

Haciendo óbice de la vulgaridad del mensaje, lo que dice la tuitera es equivocado. Los clientes de Zara pertenecen a una amplisima gama del mercado, gama que incluye a personas de muy alto nivel social y poder adquisitivo. Una reciente noticia del diario español El País afirmaba sobre la reina Letizia: “Si el vestido blanco elegantísimo que estrenó en su primer acto y el espectacular vestido rojo de Zara que llevó después, espera a ver las prendas que ha elegido para esta nueva cita. Un look working en toda regla con el que ha vuelto a demostrar que a elegancia y estilo no le gana nadie.”

Zara es un fenómeno mundial cuyo éxito se debe a varios factores, principalmente el aportar valor a sus c, no a hacer ropa de pobres, como tan equivocadamente afirma la tuitera. En reciente artículo del The Leadership Network se explica cómo Zara utiliza técnicas Lean en su estrategia de negocio:

Publicidad.

A través deljust in time, Zara rompe las reglas tradicionales de la cadena de suministro de la moda, su cadena de suministro se caracteriza por un inventario reducido y la renovación de sus colecciones de forma continua, centra su estrategia en el consumidor para dar respuesta a sus necesidades de forma rápida. Dos veces a la semana, en momentos precisos, los gerentes de tienda ponen pedidos a la fábrica, y dos veces a la semana, en la fecha prevista, llegan nuevas prendas.

Al contrario que la tendencia del sector, Zara no fabrica fundamentalmente en Asia, sino que acerca su fabricación a los mercados. En tan sólo 24 horas se transporta el producto hasta la tienda.

Una de las técnicas Lean más evidentes utilizadas por Zara es el sistema Kanban. Para evitar el exceso de producción y el exceso de pedidos, el Kanban mantiene pequeñas cantidades de productos que se necesitan y reemplaza lo que se usa, sólo cuando se ha utilizado.

El diseño de las prendas juega un papel central en la cadena de valor del grupo Inditex, que está orientada 100% al cliente. Más que en crear, el grupo se centra en capturar las tendencias y reinterpretar a bajo coste los diseños presentados por las marcas de lujo más de moda.

Zara tiene un sistema en sus tiendas para revelar los hábitos de compra de sus clientes (así como las devoluciones), esta información llega a los diseñadores que ajustarán y personalizarán los productos en función de las necesidades y “gustos” del cliente.EL cliente es él que define el valor. En una organización Lean las actividades de valor son aquellas que el cliente está dispuesto a pagar por ellas. Todas las demás son MUDA.

Zara tiene un sistema en sus tiendas para revelar los hábitos de compra de sus clientes (así como las devoluciones), esta información llega a los diseñadores que ajustarán y personalizarán los productos en función de las necesidades y “gustos” del cliente.EL cliente es él que define el valor. En una organización Lean las actividades de valor son aquellas que el cliente está dispuesto a pagar por ellas. Todas las demás son MUDA. Frente a un modelo de reducción de costes por producción en masa, dónde los altos volúmenes “esconden” los desperdicios, la producción pieza a pieza hace necesario que las actividades que no añaden valor (MUDA) tengan que ser eliminadas. Ocho horas después de que una tienda ponga un pedido, el centro de distribución es capaz de realizar el envío.

Precisamente la razón por la que Zara está localizada en las principales calles y vías del mundo (Madison Ave, Calle Serrano, Regent St.) es por el hecho de que sus clientes, más que gangas, lo que están buscando es un diseño de vanguardia con una excelente relación calidad/precio. En este universo de clientes se encuentran mujeres (y hombres y niños) de todos los estratos, y de bolsillos de todos los tamaños. Zara, por poco que le guste a la tuitera, es bastante más que una tienda para ‘europeos pobres’.