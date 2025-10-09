“Yo no quiero ser un continuador del gobierno de Petro, quiero ser mucho más radical”: Daniel Quintero

Con la idea de convocar una Constituyente para darle un revolcón a los poderes establecidos el exalcalde de Medellín busca ser el candidato del Pacto histórico

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, polémico y provocador, con investigaciones disciplinarias y penales e imputado por la Fiscalía, logró colarse en la Consulta del Pacto Histórico para definir su candidato a la Presidencia sin ser militante de ninguno de los movimientos y partidos que conformaron la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, ni defender posiciones de izquierda.

Se enfrentará en la contienda del 26 de octubre a dos candidatos con una trayectoria en la lucha social y política desde la izquierda: la ex ministra de salud Carolina Corcho y el senador del Polo Democrático Iván Cepeda cuyo padre, el también senador, por el Partido Comunista, Manuel Cepeda Vargas murió asesinado en 1994.

Lea también: El día que Iván Cepeda se encontró de frente a su padre recién asesinado

Siendo Alcalde de Medellín, Quintero apoyo abiertamente la candidatura presidencial de Gustavo Petro a la Presidencia al punto de ser sancionado disciplinariamente por la Procuradora Margarita Cabello por participación política, con una suspensión de seis meses del cargo e inhabilidad especial. Se convirtió en el gran aliado de Petro en Antioquia, un apoyo que el Presidente le ha retribuido con el nombramiento de varios de sus amigos políticos en puestos en el gobierno nacional.

Desde comienzos de este lanzó su precandidatura presidencial que inicialmente iba a ser respaldada por firmas, pero finalmente escogió el camino de la consulta del Pacto que llevó al retiro de los senadores María José Pizarro y Gustavo Bolívar y la exminsitra Susana Muhamad de la contienda para apoyar a Iván Cepeda.

¿Cuál es su propuesta? Daniel Quintero Tiene la palabra.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.