Yo me llamo va a regalar $100 millones, así se los puede ganar

Caracol ha botado la casa por la ventana para la última temporada de Yo me llamo. Han sido varios los premios y de gran valor que han decidido entregarle a los concursantes de este reality. Recientemente, el imitador de Alci Acosta se ganó la gran suma de 100 millones de pesos. Sin embargo, el canal ha optado por no sólo premiar a los concursantes de sus realities. Ahora también ha decidido incluir entre sus posibles ganadores a un grupo de personas muy importantes para el canal. Se trata de los televidentes, quienes también podrán recibir un gran premio de Yo me llamo, esta es la manera de participar.

El increíble premio de Yo me llamo que le darán a los televidentes

Parece que dos de los programas más importantes de Caracol se han unido con un solo fin. Premiar a los fieles televidentes del canal. Si bien Día a Día ya da diferentes premios, ahora será uno de mayores proporciones. Recordemos que durante los últimos capítulos de Yo me llamo, han sido también varias las sumas de dinero entregadas. Sin embargo, ahora este gran premio será destinado para los televidentes del canal. La encargada de dar esta tremenda noticia, fue la reconocida presentadora del matutino, Carolina Soto. Por medio de sus redes sociales, compartió un mensaje donde aseguraba esto.

Tal parece que ahora el increíble premio de Yo me llamo, será para los televidentes. Eso sí, tendrá que estar muy atento tanto a Día a Día y Yo me llamo. Y es que, serán nada más y nada menos que 100 millones de pesos. Una suma bastante alta que ha dispuesto el canal para premiar a sus fieles seguidores. Tal parece que toda la información respecto al premio será dada en el programa del viernes. Lo cierto es que esa plata no le cae mal a nadie y serán muchos los que participen por ese billete. Así que tendrá que estar muy atento a Yo me llamo para poder concursar por este billete.

