“Yo creo que soy el gallo”, Vargas Lleras en Montería

Buenos días mis amigos, ahí les dejo esta perlita: todos los días muere gente en Colombia por culpa de la Ley 100 de 1993 y el sistema de salud que tenemos en este país. ¿Cómo hacemos para revivir todos estos familiares muertos por culpa de la Ley 100?

Cafesalud fue la IPS que le negó el servicio a esta joven, ¿saben ustedes quién era socio en ese entonces de Cafesalud? La familia Vargas Lleras, con Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán, a la cabeza.

Publicidad

A propósito, Germán Vargas Lleras, estuvo visitando el departamento de Córdoba en los últimos días. En su recorrido dejó ver que es una persona que se caracteriza por su “modestia”… no es arrogante. Reunido con los gremios productores dijo que él era gallo, todo en el contexto de que él enfrentaría a la llamada “izquierda radical”.

A lo anterior, agregó: “Estoy dispuesto a tender puentes con quienes tengamos las mismas preocupaciones. No voy a contribuir a profundizar la división que le allane el camino a esta gente para acceder al manejo del Estado”. Y más adelante expresó, repito, con la modestia que lo caracteriza: “creo que soy el gallo y espero que los colombianos lo definan. Pero por encima de cualquier ambición y programa, estarán los altos intereses de Colombia”.

Cuando Germán Vargas Lleras hace alusión a los altos intereses de Colombia no entiendo a quién se refiere, porque si habla de Colombia en general, en ese saco debemos estar todos: ricos y pobres. Sin embargo, yo sé que cuando habla de “altos intereses de Colombia” es probable que se refiera a esas pocas familias que durante más de 200 años nos han gobernado. Familias que como la de él se consideran dueñas del país. ¿Será que él y sus amigos son los dueños de Colombia? El 27 de mayo lo sabremos.

Ahora bien, su preocupación radica en que si llega una persona diferente a él, a Martha Lucia Ramírez, a Iván Duque o Alejandro Ordóñez, el negocio que tiene montado se le puede caer; para este año tienen proyectados la imposición de 170 nuevos peajes en las carreteras de Colombia, ahí están incluidos los de Urabá; también se le puede caer el negocio de la salud, entre otros.

Colombia es el único país en el mundo que cobra altos intereses por servicios bancarios. También, es el único país en el mundo que cobra cuota de manejo por depositar dinero en sus bancos, donde negocian con nuestro dinero, lo prestan a altos intereses y en vez de recibir un beneficio, debemos pagarles cuotas de manejo, es decir, gana dinero como cuando la lotería de Córdoba existía: pagaba por punta y punta. Del mismo modo gana Luis Carlos Sarmiento Angulo: por punta y punta.

De otro lado, apreciado amigo, la gasolina más cara que hay en el mundo la pagamos los colombianos; los servicios públicos domiciliarios más caros del mundo los pagamos los colombianos, sobre todo los de la Costa Atlántica, con Electricaribe a la cabeza; las Secretarías de Transportes y Tránsito de cada Municipio son el nido de corrupción más grande que hay en Colombia, duele llegar a los patios de tránsito de cada ciudad y ver los cementerios de motos que hay por esos lugares. ¿Quiénes son los dueños de las motos? Gentes del pueblo.

Colombia es el cuarto país del mundo que paga el peor salario mínimo, es el segundo país más desigual de Latinoamérica después de Honduras y es el cuarto país más desigual del mundo. Estos son los ocho países más desiguales del mundo: Sudáfrica. Haití, Honduras, Colombia, Panamá, Chile, Ruanda y Costa Rica. Es el único país en el mundo que ha convertido la salud de sus asociados en unos de los negocios más lucrativos.

Quieren meterle terror a los colombianos con el tema de Venezuela; de nosotros seguir eligiendo a los mismos que nos han gobernado, pronto estaremos peor que en Venezuela, somos el cuarto país que paga el peor salario del mundo. ¿Cómo hacemos para pagar las facturas de los servicios públicos domiciliarios, que también son los más caros del mundo, alimentar a nuestros hijos, pagar el arriendo y vestir a nuestras familias con ese salario que devengamos?

La ley 50 del 90 es la causante de tanto desempleo en Colombia; a partir de esta ley se acabó la estabilidad de los trabajadores. Dicha ley le dio paso a las bolsas de empleo, en donde contratan personas por dos, tres, cuatro meses o máximo un año; esta ley permite que el trabajador sea exprimido al máximo, con jornadas extenuantes, en donde no puede reclamar el pago de horas extras y debe aceptar lo que diga el patrón para que lo tenga en cuenta para un nuevo contrato.

Si no se lo renuevan, si no consigue empleo, si tiene una familia a quién mantener, unos hijos que le lloran comida, qué hacer. Si se les enferman y debe llevarlos al médico y comprarle las medicinas porque las EPS le entregan medicamentos que no sanan al cliente (anteriormente los llamaban pacientes), qué hacer.

Señor Germán Vargas Lleras, Señor Iván Duque, Señora Martha Lucía Ramírez, Señor Alejandro Ordoñez, les aseguro a ustedes que ninguna persona después de criada se deja morir del hambre, ni deja morir del hambre a un hijo o a un familiar; a esto se debe la delincuencia que hay en el país. Entonces, ¿construyendo cárceles como lo dice Germán Vargas Lleras o como lo dijo Claudia López cuando vino a Montería es como se combate la delincuencia? ¡No, señor! La delincuencia se combate con justicia social y a ustedes no les interesa que esto se acabe; porque, precisamente, es la pobreza y la miseria de nuestro pueblo la que los mantiene en el poder.

Por esta razón este 11 de marzo debemos elegir un buen Congreso de la República y el 27 de mayo rechazar de plano candidatos como: Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Martha Lucía Ramírez, o Alejandro Ordóñez que profundizarán la crisis de los colombianos de clase media y popular, su práctica así lo ha demostrado.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!