La desgracia de Yina Calderón: no había ni estrenado su canal de Twitch y ya la habían bloqueado

Parece que a la creadora de contenido no la quieren, la reportaron en la red social sin siquiera haber hecho su primera transmisión

Una de las personas más controversiales del mundo digital en Colombia es Yina Calderón, y tras anunciar su regreso a las tarimas como DJ dijo que todos sus seguidores podrían verla a través de las transmisiones que realizaría en sus redes sociales, sin embargo, le llegó el fin demasiado rápido.

Antes de presentarse en Florencia, Caquetá la influenciadora confesó que no podría hacer el video en vivo porque ya la habían suspendido.

En medio de las restricciones por la pandemia del covid- 19, Calderón fue bastante polémica al realizar diferentes fiestas como resultado Instagram cerró varias cuentas que tenían su nombre, a pesar de que intentó abrir nuevos perfiles, estos no le permitieron hacer transmisiones.

La huilense decidió recurrir a Twitch viendo que muchos otros creadores de contenido habían decidido migrar a esta plataforma. La inauguración de su perfil iba a ser la emisión de su presentación en Florencia, pero con una serie de videos dijo que iba a ser imposible hacerlo.

“Quiero contarles todo lo que pasó con Twitch, esto es impresionante, yo ni siquiera sé si reírme, ponerme a llorar. Mejor, hoy, no me voy a estresar porque voy a tocar ‘guaracha’ y la voy a romper (...) les dije a ustedes cuál era mi cuenta de Twitch, no alcancé a subir ni una transmisión, ni un video mío, nada”

A pesar del momento agrio que pasó, Yina Calderón agradeció a las personas que le brindaron su apoyo “Simplemente, gracias por el apoyo, de inmediato se fueron a seguirme. ¡Gracias! Me quieran o me odien, ¡Gracias!”

Además afirmó que iba hacer lo posible y las medidas necesarias para poder transmitir en el futuro además de entender porque le fue impuesta la sanción por 7 días.

