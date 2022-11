.Publicidad.

Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores de contenido más influyentes de Colombia, el estar involucrado en múltiples polémicas y controversias le han hecho merecedor de mucho más reconocimiento. Su familia también suele estar en boca de todo el mundo, su hermana Cintia Cossio también ha cosechado un público en redes sociales, sin embargo, el paisa recientemente presentó a otro miembro de la familia que no muchos conocían.

Vea también: "No salgas a hacer quedarme mal" La arremetida de Andrea Valdiri contra Epa Colombia

-Publicidad.-

A través de su cuenta de Instagram Cossio presentó a su hermana menor, Gisela Castaño de 19 años y aunque no suele ser muy activa en redes sociales, la joven cuenta con más de un millón de seguidores.

“Ella es parche aparte, ella no se anima a hacer nada con nosotros, ni con Cintia, ni conmigo. La invité a ir a España conmigo, jurando que me iba a decir que no, pero dijo que sí” contó el influencer en sus historias, donde también la etiquetó.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Gisela Castaño, se ha ido abriendo pasó también en el mundo digital, aunque no sube mucho contenido. En los últimos días, ha compartido las situaciones que ha vivido en el extranjero junto a Yeferson Cossio, como el momento en que se desmayó en una montaña rusa.

“Hoy no fue mi día. Primero me desmayo en una montaña rusa, luego me caigo delante de muchísima gente, qué vergüenza. ¿Qué va a ser lo próximo?”, comentó Gisela al compartir en sus historias la experiencia de su viaje.

En el pasado, en una dinámica contó 10 cosas que, posiblemente, sus seguidores no sabían sobre ella, comentó que con tan sólo 19 años ya es dueña de su propia empresa, por lo que muchos indujeron que también tiene una gran fortuna como su hermano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisela Castaño (@gisela.mc)