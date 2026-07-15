- Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado solo necesitaron unos cuantos millones para olvidar de dónde venían

El origen humilde de los futbolistas colombianos y sus posturas políticas abren un debate sobre la movilidad social, la desigualdad y la gratitud con sus tierras

Texto escrito por: Manuel Enrique Estevez Moscoso

Uno de los pocos futbolistas famosos que ha surgido de una familia estable y acomodada fue el gran Andrés Escobar; infortunadamente, la mafia tan antioqueña como él lo asesinó en un hecho que muchos años después se lamenta.

De resto, el 95 % de nuestros famosos y hoy multimillonarios futbolistas han surgido en pueblos pobres con calles polvorientas sin servicios públicos y cuya única alternativa para esa juventud es engrosar grupos al margen de la ley o jugar al fútbol.

Los territorios de donde vienen tienen la violencia y la pobreza como el pan de cada día, es decir, son parte de los “nadies” de Eduardo Galeano. Todos nuestros ídolos viven en el extranjero, ganan millonarias sumas mensuales, en países donde el Estado subsidia a la población y brinda todo tipo de garantías a sus habitantes.

Muchos en edad de retiro siguen disfrutando de su bien conseguida fama y entonces sucede lo que el presidente Petro sentenció en alguno de sus acertados discursos: “el pobre cuando consigue dinero y ya no es pobre se vuelve de derecha”.

Por las declaraciones de Yerry Mina y de Cuadrado saludando la elección del nuevo presidente nos damos cuenta de la certeza de Petro en sus afirmaciones; Mina viene de Guachené (Cauca) y Cuadrado de Necoclí (Antioquia), pueblos que no se empobrecieron en los últimos cuatro años; bueno sería saber si los millones de este par de figuras han llegado en algo para ayudar a que “cese la horrible noche” en sus olvidados terruños.

A las figuras públicas se les olvida que sus seguidores los conforman personas de diferentes ideologías y que cualquier declaración puede herir a algunos o a muchos, pero qué se puede esperar de personas de bajo nivel y que todo lo ganaron a las patadas. Muchos de estos deportistas han sufrido la desaparición de sus seres queridos a manos de los que hoy admiran; es el caso de los padres de Rigoberto Urán y de Juan Fernando Quintero; el padre de este último desapareció siendo miembro activo del Ejército y en cuya desaparición está involucrado un exgeneral muy de moda por estos días.

Pero, en fin, como dice un filósofo antioqueño y cuya hermana será ministra: “Plata es plata”. Y los exnadies seguirán surgiendo para desdicha de todos los que somos críticos de la injusticia social.

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