Yerry Mina puso a Guachené en el mapa del fútbol mundial

Con su con sus casi dos metros de estatura y una sonrisa,Yerry Mina se plantó en las instalaciones deportivas del Fútbol Club Barcelona. Estrechó la mano de Messi y Suárez, que se acercaron a la banda para brindarle la bienvenida al negro caucano, que los observaba con una mezcla de incredulidad y respeto. Mucho gusto, les dijo, como el muchacho sencillo que aún es, a pesar de los galones que ya ostenta en su carrera deportiva.

Él ya sabe de estadios llenos, de la histeria suramericana, de la presión, de la gloria y la derrota. Sabe lo que es liderar la zaga de Santa Fe, Palmeiras y la Selección Colombia. Pero esto es el Barcelona, aquí se roza el firmamento del fútbol mundial. “De Guachené para el mundo” tuiteó desde el avión que lo conducía a la ciudad condal. Y así es, este gigante salió de Guachené, Cauca, un municipio que muchos no ubican en el mapa.

Publicidad

Allí en sus canchas terrosas cimentó la carrera futbolística que ahora se consolida en el azulgrana de Cataluña. Y puso a Guachené y al Cauca en el mapa del fútbol mundial, y no es retórica; hace unos días una periodista catalana anunciando la contratación de Yerry decía: “Yerry Mina, procedente de Guachené, en la región del caucaso”. Quién sabe con qué imagen exótica asociarían los televidentes españoles “la región del caucaso”, en los labios rojos de la rubia reportera española. Tal vez con un sitio remoto, hostil, inaccesible, con selvas tropicales; allí entre serpientes y helechos se habría levantado el gran Yerry predestinado a comandar la defensa blaugrana. Y por eso hizo la presentación descalzo, tal vez por esas tierras se juega el fútbol sin guayos, en una comunión íntima entre la piel, el césped y el esférico.

Los que no lo han vivido no se imaginan cuánta ignorancia rampa en las tierras del primer mundo. Pues sí señores, Yerry Mina es del Cauca y de Guachené, y no del Valle como quieren hacer creer algunos medios de comunicación, y como lo dicen algunos futbolistas que reniegan de haber nacido en Padilla, en Caloto, en Villa Rica y el Puerto y en sus biografías ponen que son de Cali. Pero no es el caso de Yerry, que saca pecho por su tierra en la rueda de prensa: “Yo hoy estoy cumpliendo un sueño y recuerdo cuando comencé a jugar en mi tierra, en Guachené, allá di mis primeros pasos, y si yo conseguí esto, seguro que muchos niños más adelante también lo pueden lograr. Por eso pido que se fijen más en Guachené porque allá hay mucho talento y fíjense también en otras regiones porque seguro hay buenos jugadores”. Vamos Yerry, dale un bocado al mundo.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!