Barcelona apunta de nuevo a una joven promesa de la selección; negocio por más de $25 mil millones

Si hay una jugador colombiano que esté dando de qué hablar en el fútbol internacional, ese es Yáser Asprilla. El delantero formado en Envigado ha sacado todo su repertorio en el Watford de Inglaterra, e incluso hace algunos días eclipsó a todos con un golazo de media distancia. Su capacidad de regate, su definición y sobre todo su edad, lo ponen como una de las grandes promesas del balompié mundial. Por eso, al jugador de la selección Colombia ya le pusieron el ojo desde un grande y Barcelona podría ser su casa para la siguiente temporada.

