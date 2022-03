¿Ya tenían ganador? La razón por la que televidentes se sienten estafados con la final de Yo me llamo

La octava temporada de Yo me llamo llegó a su fin y dejó como gran ganador al imitador de Camilo Sesto. El cantante, cuyo nombre real es Alejandro León, cautivó a los televidentes y jurados y finalmente se alzó con 500 millones de pesos, venciendo en la final al imitador de Maluma.

Sin embargo, una pregunta salió a la luz en pleno episodio final del reality, y muchos televidentes en las redes sociales se cuestionaron sobre si la gala final si estaba siendo transmitida en vivo, o era un capítulo pregrabado, como los que habían sido pasados hasta ese momento.

Y es que ese siempre ha sido una de las críticas más duras a Caracol, ya que desde hace algunos años, para los televidentes, los realitys son transmitidos de manera pregrabada y no en vivo y en directo. Además, la molestia se acrecienta cuando, para muchos, el canal pone a “votar” a la gente en un episodio que, desde el inicio, ya tiene ganador. Lo hizo durante toda la temporada con los capítulos en donde entregó premios, y también lo hizo en la final.

Por esa razón twitter no se hizo esperar, y para la mayoría de seguidores del reality no se puede probar que el ganador del concurso haya sido quien los colombianos eligieron. para ellos Camilo Sesto ganó porque el canal lo quiso así ¿Tendrán razón?

Yo viendo que esta monda no esta en vivo #YoMeLlamo pic.twitter.com/CzMnUqJFFe

— Fans De Desafío The Box (@kpop16668) March 8, 2022

Como que la final de yo me llamo no es en vivo #YoMeLlamo pic.twitter.com/RnI1803O0p

Presiento que van a robar a maluma, el que el programa no sea en vivo no me da buena espina #YoMeLlamo pic.twitter.com/7yRuvvCuXt

— Juan Martínez (@JuanMar64192390) March 8, 2022