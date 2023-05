Ya no las hacen así: El hueco en el que se metió Caracol para grabar La gloria de Lucho

.Publicidad.

Tras no ir muy bien con su rating, Caracol ha decidido traer de regreso algunas producciones del pasado que en su momento fueron todo un éxito. Esta vez, la novela que volvió al aire fue 'La gloria de Lucho', la cual contó con un elenco de lujo, donde se encontraba Enrique Carriazo, Verónica Orozco, Juliana Velásquez, entre otras figuras de renombre. Esta historia fue sin duda una bomba en aquel entonces, sin embargo, hoy por hoy no ha logrado tener el mismo aspecto entre los televidentes. El rating que ha tenido hasta el momento no ha sido nada bueno.

Son muy pocas las personas que se han conectado con la novela, haciendo que la novela quede en el olvido pese a su primer éxito. Y es que, 'La gloria de Lucho' es una producción de gran nivel que demuestra el tremendo potencial que tienen canales como Caracol para hacer novelas de gran calidad. Además del casting con el que contaba, los demás aspectos de esta novela son sumamente rescatables. Además, es imposible dejar de lado el esfuerzo que se hizo a la hora de grabar la novela y que sin duda tuvo influencia en su popularidad.

Y es que, el canal hizo todo lo posible para que la producción tuviese ese toque peculiar y que se sintiera real. Es por eso que, parte de su rodaje fue realmente en las calles de la ciudad, quizás no en los mejores lugares, pero que le daban el toque que necesitaba 'La gloria de Lucho'. Ahora bien, esto no quiere decir que las otras producciones de Caracol no tengan este mismo nivel, sin embargo, este tipo de esfuerzos podrían influir en cuanto al enganche que tiene una novela con los televidentes. Lo cierto es que el canal tiene algunas novelas en remojo que se ven de un tremendo nivel.

