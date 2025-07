Ya no hay que pagar por el PIN de inscripción ni por los derechos de grado en las universidades públicas

Por: JUAN CARDENAS |

julio 15, 2025

El Consejo de Estado acaba de expedir un fallo histórico, le ordena al Ministerio de Educación Nacional y a la Presidencia de la República el cumplimiento de leyes que garantizarán la gratuidad del pago de derechos de inscripción en universidades públicas, es decir, el PIN cada aspirante tendrá derecho hasta tres inscripciones sin tener que asumir su valor, la otra norma exonera a estudiantes de universidades asumir el pago de derechos de grado.

Esta decisión se produce como resultado de una acción de cumplimiento, interpuesta por el joven abogado del departamento del Huila, Camilo Forero, quien alegó que el término para reglamentar los artículos 4 de la Ley 2367 del 12 de julio de 2024 y 5 de la Ley 2391 del 26 de julio de 2024, habían expirado y el Gobierno Nacional no había adelantado las acciones necesarias para su reglamentación, lo cual le permitía exigir su cumplimiento vía judicial.

El fallo dio un plazo máximo de seis meses al Gobierno para que expida la reglamentación de estas dos normas, es decir, después de ese plazo no podrá prorrogarse, el trasfondo de esta decisión conlleva que jóvenes de todo el país tenga la posibilidad de al menos presentarse a una universidad pública y que asumir los costos del PIN no sea un impedimento para el ingreso a la educación superior, y quienes no cuenten con recursos para tramitar su grado tenga la posibilidad de graduarse sin tener que dejar a un lado sus necesidades básicas.

Esta sin duda será la puesta en marcha de una estrategia fomenta el acceso a la educación superior y es resultado del trabajo de un joven abogado que al igual que él busca que más personas puedan estudiar.

