Ya nadie se aguanta su uribismo: el odio de los paisas a Maria Fernanda Cabal

.Publicidad.

Maria Fernanda Cabal, se ha caracterizado por su simpatía con el ex presidente Alvaro Uribe Velez, sus modos y políticas. Discurso que se ha esparcido de forma muy polémica tanto en redes sociales como en otros espacios. Sin embargo, sus palabras no siempre son bien recibidas, depende de si se encuentra rodeada de sus simpatizantes o no. Así se vió en un video que se hizo viral en Twitter.

En esta ocasión, la senadora se encontraba en Bello, Antioquia, hablando en las calles sobre la ‘inviable’ reforma laboral del actual presidente, Gustavo Petro. Al parecer, se encontraba rodeada de ciudadanos que apoyaban su opinión y por eso se acercaban a escucharla. No obstante, hubo un caso diferente, pues un ciudadano la encaró directamente.

-Publicidad.-

La senadora, se encontraba diciendo que la nueva reforma laboral dejaría a los jóvenes sin posibilidad de empleo, ni de crear su propia empresa por las cargas que impone. En cuanto terminó su frase, un hombre entre el público gritó: “¿Y usted espera que le creamos todas esas babosadas?” muy eufórico. Ante el hecho, Maria Fernanda Cabal, se mostró confundida y le preguntó: “¿A quién?”, a lo que el hombre le dijo “a usted”.

En medio del cruce de palabras, Maria Fernanda Cabal, mostró la personalidad brusca que la caracteriza y le dió una frase final: “a mí no me importa que usted no crea”, dijo. A lo que la multitud reaccionó abucheando al ciudadano y pidiendole que se fuera. La senadora sonrió por el respaldo que recibió.

Publicidad.

🔎 "¿Y usted espera que le creamos todas esas babosadas ?" ☝🏾 Así recibieron a Ma Fernanda Cabal y sus cuentos sobre reforma laboral. 🙏🏼Véalo usted aquí ⬇️ pic.twitter.com/Q7u6iRWiDg — Wilson Arias (@wilsonariasc) May 28, 2023

|Ver también: Las burlas y la hipocresia de María Fernanda Cabal con Francia ...