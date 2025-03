Ya estuvo bueno de tanta generosidad con los habitantes de calle

Por: Ing. Alfer Muñeton Gallego |

marzo 18, 2025

El aumento desbordado de personas en calidad de habitantes de calle crece exponencialmente y a una velocidad vertiginosa. Qué nivel, ya ni sabemos, ni podemos andar por las vías peatonales sin que tengamos que lidiar con un mundo de gente que nos acosa en cualquier ciudad o pueblo por donde transitamos. Se va acabando la locomoción.

Una de las situaciones más comunes, pero no menos engorrosa con la que debemos lidiar a diario, es el pedido de incentivos de dinero que ni destapando una alcancía diaria me alcanzaría para darles a todos, no contando que algunos les molestan las monedas y a otros les da indignación que a veces no tengamos dinero en el bolsillo y no por nada ponen ese tipo de cara y hasta agreden físicamente indignados como si fuera una obligación diezmarles cada que estiran la mano. Le aprendieron al Estado limosnero que de pedir si sabe.

En fin, pero no nos desviemos del tema, y abordemos lo que aquí nos concierne. Hablemos ahora de la seguridad a la que se supone es un derecho, ahí también hay un gran problema, tenemos zonas por donde no podemos caminar porque caminando o en vehículos, nuestras vidas dependen de los habitantes de calle. Ellos tienen más derechos que nosotros.

Ahí se camuflan muchos delincuentes, tiran piedras a los vehículos de frente o desde cualquier puente, los angelitos prueban suerte y puntería con sus rocas de dos kilos en adelante, yo las llamo el nuevo deporte de las olimpiadas de la calle. Conclusión, pasar en vehículo por ciertas zonas de la ciudad es exponer la vida.

Ellos roban las autopartes de los vehículos en cualquier descuido, ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, ir por la vida matando por un billete de 50 mil o un celular devaluado y así actúan porque ellos no tienen Dios ni ley, son población vulnerable, que pesar de los niños.

No contentos con eso, hay zonas de la ciudad donde se apoderaron de ellas y hacen sus necesidades fisiológicas y los convirtieron en lugares que carecen de lo más mínimo de salubridad, afectan a demás la seguridad de las zonas comerciales, ya que bajo esta modalidad de delincuencia se camuflan muchos para usurpar y sistemáticamente violar puertas y saquear los negocios en las noches.

Muchos de los comercios donde irrumpen y roban son condenados a la quiebra porque quién va a sostener cadenas de robos continuos, sin contar que hay robos que inmediatamente dirigen forzadamente a un emprendedor a no continuar por la imposibilidad de pagar créditos que pudieran tener estos comercios que sobreviven de los préstamos para poder generar empleo y sobrevivir en el tiempo.

Ahora bien, hablemos de las perdidas de las empresas que constantemente son sometidas al hurto de grandes cantidades en metraje de cableado para comercializarlo en el mundo de la chatarra y la contaminación que generan quemando cables en cualquier lugar para obtener el cobre que venden al mejor postor.

Ya sin ir muy lejos, ahora les abrieron Centros de Acogida donde pueden incluso amanecer, bañarse y hasta regenerarse si su voluntad así se lo dicta y quiere. O sea que nosotros los contribuyentes tenemos deberes con ellos, nuestros impuestos son para comprarles jabón para que se duchen, pagar las nóminas que hay que gastar en psicólogos y otros profesionales que son puestos a sus pies para que los niños no vuelvan a las calles a sacar cuchillos de metro de largo con los que intimidan los ciudadanos que les pagamos el bienestar completamente gratis.

Los ciudadanos debemos pagarles la comida, hotel, profesionales médicos y de salud mental durante más de un año que duran estos tratamientos, para que salgan y al mes estén otra vez en las calles haciendo y deshaciendo y se la pasan toda la vida en las mismas, gastando la plata de los impuestos de nosotros donde se fortalecen para salir con más vehemencia a la misma vida, con muchas más mañas aprendidas de sus compañeros y ponerlas en práctica en la calle. No todos, pero sí gran parte, tampoco generalizamos.

Aquí, pues, nos vamos a tener que sentar, a discutir que es lo que vamos a hacer con ellos porque esta sociedad ya no resiste un habitante de calle más. Urgimos como sociedad una ley que los apriete y los obligue a ser personas dentro de la sociedad, pero no puede ser que a un señor se le invierta más de 40 millones de pesos anuales en largos tratamientos para que salga y todo lo tire a la borda.

No puede seguir pasando esto, deben de saber que si se les dio una oportunidad y van a salir a seguir sacando cuchillos, a cagar en cualquier parte, a afear las ciudades con su basurero, a dormir en cualquier parte, pues que sepan que aquí ya no caben, que cada quien mire que va a hacer por su vida, lo que si es claro es que no los podemos seguir sosteniendo con esas compasiones plañideras y socarronas, además engañosas con nosotros.

Que no les podemos seguir alcahueteando la vida que escogieron, cada persona si busca una u otra oportunidad la encuentra, hay personas con discapacidades desde el nacimiento y son productivos y llenos de talento del cual aportan demasiado a la sociedad, aun prescindiendo de una mano o sus pies, solo por citar un ejemplo, no obstante, la gran mayoría de estas personas en situación de calle se les da muchas oportunidades y las dilapidan.

Ya está bueno de tanta generosidad con esta población, generosidad que lo que hace es más daño que cosas buenas en esta población.

LOI ley Orgánica de la Indigencia ya, lo cierto es que en las calles ya no los podemos tener más. Al paso que vamos en esa vida tan chévere que llevan, sin responsabilidades, sin Dios, sin ley, sin impuestos, todo gratis y desconectados de la realidad, no pueden seguir.

