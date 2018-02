¿Y habrá por quién votar?

Cada día que pasa va quedando más claro cómo es que van a ser las presidenciales y ya vamos sabiendo quién lleva la puntera en las encuestas (las cuales no son de fiar, pero “algo” dicen), y como la subjetividad es lo que manda, pues planteo aquí mi opinión personal sobre la materia, no sin antes hacer un rápido muestreo de cómo ve este articulista la situación del país.

O de los dos países. Un país, allá, a donde no vamos y menos aun el Estado se hace presente, una mitad del país sumida en el terror que provoca el demasiado fructífero negocio de la droga, sumado a ello la guerra interna que produce la minería y en donde aquella persona que se atreve a levantar la mano y expresar su repudio lo único que recibe son tres balazos. Y la otra Colombia, en la que vivimos, de donde resalto dos elementos: Primero, la pérdida alarmante de capacidad financiera de la población que alarma más aun cuando vemos la indigencia en las calles y, Segundo, la robadera de todo lo público por parte de una clase política que ya, para comenzar, devenga mensualmente el equivalente a más de cuarenta veces el salario mínimo. Y el asunto no se queda acá, ya que hay demasiados puntos sensibles ajenos al discurso político, como puede ser el drama de la educación si leemos el informe presentado por la organización de la sociedad civil Niñez Ya, el 62 % de los jóvenes que terminaron el bachillerato no lograron acceder a educación superior, y el 40% de los niños y niñas que no asisten al colegio están en zonas de conflicto armado. ¿Y hablamos de la salud?

Las encuestas las lidera Petro y no voy a negar que su discurso genere muchos sustos ya que lo que propone es un rompimiento del modelo económico cuando sus credenciales como alcalde de Bogotá no son las mejores y si a ello añadimos la soberbia que le acompaña, la cosa no pinta color rosa.

Atrás va Fajardo, bien plantado dicen, pero del cual no oigo algo contundente sobre los fuertes males que aquejan al país.

No le apuesto al que dijo Uribe ya que las ideas políticas del expresidente simplemente me parecen aberrantes.

De la Calle carece de chispa y la de la chispa es su fórmula vicepresidencial solo tiene como atributos el haber sido sorda, muda y ciega cuando sus amigos del alma se robaban el dinero de la capital.

Del resto de candidatos no creo que haya mucho que decir en su favor.

Y hablando de elecciones, por quien sí voto con entusiasmo es por Angélica Lozano, gran mujer luchadora.