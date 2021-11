El dolor que lleva Juan Pablo Montoya por la muerte de Frank Williams

Juan Pablo Montoya debe su carrera en Fórmula 1 a Frank Williams, el fundador y director del equipo que lleva su apellido y que existe desde 1977. El británico se enamoró del talento del colombiano en la Fórmula 3000 donde compitió en 1997 e incluso en ese año ya le permitieron al colombiano probar por primera vez en su vida un Fórmula 1.

Luego de ser piloto probador en el 98, todo estaba listo para que llegara a Fórmula 1 en 1999 pero al final se quedó por fuera y tuvo que irse a la CART estadounidense, donde fue campeón y ganó las 500 millas de Indianápolis. Sin embargo, Frank nunca lo dejó de lado y lo llamó para que llegara en 2001 al equipo, debutando así en Fórmula 1.

Colombia le debe a Frank Williams la afición a la Fórmula 1 de muchos a día de hoy, una afición que inició con la llegada de Montoya a la categoría. En el país la gente le cogió cariño al equipo y a Sir Frank, un adulto ya mayor que vio en Juan Pablo su piloto estrella para lograr derrocar a Michael Schumacher, sin llegar a lograrlo.

20 años después del debut de Montoya en Williams, el equipo anunció que Sir Frank falleció ayer 28 de noviembre de 2021 a sus 79 años, internado en un hospital tras complicaciones de salud desde el pasado viernes.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021