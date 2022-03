William Dau: ¿el remedio a los males de Cartagena?

Por: Johnatan Martinez Cabria |

marzo 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El 27 de octubre de 2019, tras un periodo intenso de crisis institucional, gran parte del pueblo cartagenero levantaba en sus brazos, en la plaza de la aduana, a quien creía, en ese momento, era su redentor. William Dau Chamat fue elegido como alcalde de Cartagena en medio de altas expectativas de cambio, pero hasta el día de hoy Cartagena sigue igual.

Hay que reconocer que el compromiso del alcalde William Dau con la lucha anticorrupción es verdadero, sin embargo, para gobernar una ciudad como Cartagena se necesita mucho más que un discurso anticorrupción. Se necesita capacidad de gestión y talento para gobernar.

-Publicidad.-

Desde su posesión como alcalde, el mandatario parece haber dedicado más tiempo a defender su figura en redes sociales, en altercados personales con otros políticos, que a resolver los problemas de la ciudad. En lo que va de su administración se ha enfrentado al consejo de la ciudad, al contralor distrital, a la administración de la universidad de Cartagena, a periodistas y ha tenido que retractarse en varias ocasiones por orden de la justicia, debido, a sus declaraciones subidas de tono.

Cuando un político se convierte en la piedra en el zapato de un entorno corrupto es normal que tenga que librar las batallas que ha protagonizado Dau. Es normal que una figura de este tipo tenga que lidiar con el insulto y la calumnia, pero estos enfrentamientos no pueden convertirse en el centro de su gestión como alcalde.(ver aquí)

Publicidad.

La ciudadanía cartagenera, con la llegada del nuevo mandatario, esperaba un cambio significativo, pero al poco tiempo de asumir el cargo, el gabinete de gobierno rápidamente se vio lleno de muchas de las viejas caras de la política local. Muchos de estos funcionarios tuvieron paso por administraciones anteriores, lo cual no es un pecado en sí, pero su nombramiento vaticinaba que a nivel practico la nueva administración no sería muy distinta de las que le precedieron.

Además de que en la ejecución de su gobierno las cosas se ven igual, gracias a su gabinete, la poca cercanía de DAU con sus funcionarios le ha ocasionado, al alcalde, numerosos desencuentros que han desembocado en la renuncia de muchos de ellos, lo que sin duda debilita políticamente a la administración.

Hay que destacar que algunos de estos funcionarios lo tienen aprietos pues, al menos cuarenta y dos de ellos, son cuestionados por, según la contraloría distrital, incurrir en presuntos pagos indebidos en gastos de representación. Proceso que posibilitó que se diera la orden de embargar las cuentas de los funcionarios e incluso del mismo alcalde. (ver aquí)

Uno de los aspectos claves en el que la ciudad no cambio demasiado fue en el de la seguridad. Según la encuesta Cartagena Cómo Vamos, cerca del 71 % de los cartagenero en 2021 se sentían inseguros frente a los hurtos. Solo en lo que va corrido de este año, 2022, se han presentado en la ciudad 32 homicidios. Las cifras mencionadas evidencian que no se ha mejorado mucho en esta materia, lo que indica que algo no se está haciendo bien en cuanto a la política de seguridad.

En cuanto a la salud el principal reto de la administración actual fue la de enfrentar la pandemia, evento que, teniendo en cuenta el momento histórico, fue manejado de manera correcta o al menos de una manera no muy diferente que el resto de las ciudades capitales del país. Donde la administración tuvo su talón de Aquiles en materia de salud fue en la epidemia local de dengue.

Cartagena, según el periódico el universal, cerró 2021 como la ciudad con más dengue en Colombia, enfermedad que posiblemente cobro la vida de diez personas y que sumió a la ciudad en una crisis hospitalaria, que además nos regaló las famosas declaraciones de Dau en las que afirmaba que acabaría con el dengue mediante la vacunación de los mosquitos.

Otro punto clave, el de la movilidad, está teniendo su punto de inflexión en los continuos problemas que arrastra el sistema de transporte masivo local y sobre todo con la gestión del fenómeno del moto-taxismo, actividad económica que esta siendo atacada mediante un decreto que esta empujando a quienes viven de esta actividad al hambre y la desesperación. (ver aquí)

William Dau Chamat fue elegido por los cartageneros para aportar soluciones, desde su gestión como alcalde, a los problemas que aquejan a la ciudad, pero hasta la fecha estos problemas siguen igual o casi igual. Este personaje fue tomado por muchos como el remedio a los males de los cartageneros, lastimosamente, hasta ahora, esa medicina no ha surtido un gran efecto. Espero que en lo que queda de su gobierno las cosas mejoren y que el remedio no sea peor que la enfermedad.