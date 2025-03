"Yo le pego un tiro": el día que Wilder Medina quiso asesinar a uno de los arqueros de la selección

.Publicidad.

Wilder Medina, además de ser recordado como uno de los delanteros más letales en la historia de Independiente Santa Fe, también se hizo una gran fama como uno de los jugadores más problemáticos del fútbol colombiano. El atacante tuvo más de un exceso mientras estuvo activo en el balompié profesional: alcohol y fiestas se combinaban con entrenamientos y partidos, una situación que lo llevó al retiro. Aun así, también pudo haberlo llevado a la cárcel, pues estuvo a punto de atentar contra uno de sus colegas.

A través de las pantallas de Caracol Televisión, en el programa Se dice de mí, el atacante abrió el baúl de los recuerdos y confesó que estuvo a punto de pegarle un tiro a Camilo Vargas, el actual arquero de la selección Colombia. Todo ocurrió cuando estaban compartiendo camerino en el cuadro León, en 2013, momento en el que el equipo estaba en uno de sus mejores momentos, pero también un tiempo en el que Medina estaba muy cercano a sus vicios.

Wilder Medina es recordado por su notable actuación en la Copa Libertadores 2013. Foto: Independiente Santa Fe

La aterradora confesión de Wilder Medina sobre Camilo Vargas

"Yo le pego un tiro" fueron las palabras que Wilder Medina evocó. Según su testimonio, el "raye" con Camilo Vargas venía desde un tiempo atrás, pero se intensificó cuando la plantilla perdió la final de la Liga Postobón contra Atlético Nacional en El Campín. El portero de la tricolor trató de tranquilizar a sus compañeros después del duro golpe, pero tal vez no lo hizo con las palabras adecuadas. En su frustración, el delantero se le abalanzó a pegarle puños, pero luego se le vino a la cabeza una idea más aterradora.

"No nos llevábamos bien porque, pues, me imagino que era la personalidad de él: llegaba y no saludaba. Saludaba a 3 y 4, y a los otros no. Ese día perdimos la final, yo entré llorando y llegó él diciendo: ‘No, ya, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada’. Como que se me vino todo y me fui a darle puños. Yo dije: ‘Le pego un tiro a ese muchacho, le acabo el fútbol y así me toque irme para la cárcel, yo lo pago.’ Imagínese lo que hace el licor y las armas." fueron sus palabras.

El delantero también recordó que fue César Pastrana quien, tal vez porque estaba escrito, intercedió para que no cometiera ese error. Al siguiente entrenamiento, él iba decidido a atentar contra Camilo Vargas; pero iba retrasado. El entonces presidente del León lo llamó y le preguntó si estaba tomado, a lo que Medina respondió que sí. El dirigente le pidió que se fuera a su casa, descansara y que él mismo iba a pasar su carta de renuncia. "Si hubiese llegado al entrenamiento, lo hubiera cometido, y habría dejado a la selección sin su arquero titular", afirmó.

