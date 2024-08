Wikipedia secuestrada

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La periodista Sol Ángela López Portilla fue hace 12 años la creadora de varios artículos de relevancia histórica en Wikipedia como el de Clotilde García Borrero, una de las feministas más importantes de Colombia.

En días recientes, Alfredo López, investigador dominicano, cofundador de la Academia Dominicana de Heráldica y Genealogía, contactó a Sol Ángela para pedirle crear en Wikipedia la entrada sobre dicha institución no lucrativa, lo cual resultó imposible, puesto que la nueva entrada fue dada de baja por los “bibliotecarios” de Wikipedia. ¿El argumento? La entrada de la Academia fue tildada de “no relevante” o de “publicidad”, desestimando el argumento presentado por López Portilla de que ya hay otras academias en la Wiki que cuentan con entradas (como la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Academia de Genealogía y Heráldica Mota-Padilla, la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, la Reunión Americana de Genealogía, por mencionar solo algunas).

La periodista Sol Ángela López Portilla denuncia el secuestro de Wikipedia por sus editores ascendidos a bibliotecarios:

“La posibilidad de crear artículos nuevos en Wikipedia ha sido usurpada por una élite de editores que ha hecho carrera ascendiendo a la calidad de “bibliotecarios”; este -2024- es el momento en que ya nadie aparte de ellos puede publicar artículos nuevos o entradas nuevas (…) Durante la última semana solo se han publicado 18 artículos en Wikipedia, no en Colombia, sino a nivel mundial; y la mayoría de estos son publicidad sobre películas, series y ánimes (…) Muchos de los bibliotecarios están cobrando de manera soterrada por este servicio, porque a ellos no los bloquean y pueden publicar lo que quieran; contacté a alguno a través de un tercero y el costo que me reclamó fue de 1200 dólares por artículo”.

Sue Gardner, la directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia que dirige Wikipedia rechaza así esta práctica:

“La edición pagada por motivos promocionales o la promoción pagada como la denominamos nosotros (…) la consideramos una práctica de ‘sombrero negro’. La promoción pagada infringe los principios fundamentales que han hecho que Wikipedia haya sido tan valiosa para tantas personas”.

Cooley LLP, representantes legales de la Fundación Wikimedia, condena esta práctica cuando dichas entradas nuevas no se ciñen a la verdad y se hacen por publicidad, aludiendo a los Términos de Uso de la Fundación Wikimedia: “La Sección 4 (…) prohíbe a los usuarios ‘participar en declaraciones falsas”.

Emmanuel Hoog solía decir que los archivos son la base de la civilización.

Si Wikipedia no se puede editar, si sus contenidos no se respaldan en archivos fehacientes; y si solo es editadle (manipulable) por una élite seudointelectual de bibliotecarios al servicio de intereses privados, estamos ante una nueva crísis de la Ilustración, que desafía todos los principios por los que se creó Wikipedia.

Ahora, una enciclopedia que solo divulga aquello que es susceptible de ser pagado para figurar en internet, no es una enciclopedia confiable. Es una página de clasificados más elaborados que la del periódico.

Indagar es consultar, investigar es crear un conocimiento nuevo basado en la ciencia

Creo que en aras de desterrar esa élite seudointelectual y secuestradora del conocimiento, en este caso de la Wikipedia que a todos nos ha dado ideas rápidas sobre lo que desconocemos, son los investigadores y no los indagadores los llamados a editarla (los primeros crean un conocimiento nuevo basado en la ciencia; los segundos solo confrontan información existente con otras fuentes que normalmente son secundarias, ni siquiera llegan a ser primarias).

Los investigadores que editarán Wikipedia deberán ser el súmmum de los editores.

Si Wikipedia pide donaciones, debería remunerarlos para evitar que estos cobren. Y para llegar a ese nivel, como en cualquier revista científica, deberán acreditar la publicación de artículos en revistas indexadas tamizadas previamente por pares académicos de reconocida idoneidad en las ciencias, las letras y las artes.

Con eso le subimos el nivel a la Wikipedia y la volvemos a recuperar, a democratizar, aunque al nivel de una élite del conocimiento más metódica y mucho más científica que la actual, capaz de hacer conocimientos confiables, y que obviamente no cobre por divulgar información nueva de calidad, ni restrinja su creación cuando es evidentemente bienintencionada y no publicidad.

Esto parece explicar la posición del hackeo contra Wikipedia (y hay cosas que se explican, aunque no se justifican).

¡Loor a los editores bien informados y que trabajan por una civilización donde el conocimiento no es pagado, sino verdaderamente democrático!

¡Fuera los Maduros y los Ortegas de Wikipedia!

