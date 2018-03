Vote como sea, pero vote

Estas elecciones, como de costumbre, estarán enmarcadas dentro de tres hechos básicos:

1) La abstención es un problema estructural de la sociedad colombiana, viene de los substratos más pobres, de abajo hacia arriba; y afectará por igual a todos los candidatos. La gente hoy, es mas pesimista que ayer, debido a la cantidad de escándalos; como el cartel de la toga y demás ollas podridas que se han destapado. Adicionalmente el show mediático del fiscal general, con sus denuncias cuidadosamente cronometradas, para que cada día aparezca una contra un grupo político diferente; ha desprestigiado a todos los partidos por igual.

2) El numero de votos, estará en relación directa a la maquinaria electoral manejada por caciques y sub caciques regionales. Como consecuencia Vargas Lleras y Uribe mostraran todos su poder. De manera que la final del día, la composición de la bancada parlamentaria será muy semejante a la actual. Tendremos una mayoría de derecha, similar a la del “no” fortalecida y asustada con los ataques del Eln. (Formada por el vargasllerismo, Centro democrático + cristianos+ conservadores+ uribistas+ fajardistas +ordoñistas, indignados contra Santos; donde todos son relativamente homogéneos). En el bando opuesto tendremos a los anti todo, una izquierda, recalcitrante e intransigente por naturaleza. (Aquí estarán Preto + lo que quedó de las Farc + Robledistas y el Polo) Esta izquierda estará pagando los platos rotos del desgobierno de Maduro y la invasión de venezolanos.

3) Las encuestas políticas enrarecen el ambiente político y las mismas volverán a fracasar estruendosamente. Está demostrado, hasta la saciedad que éstas no funcionan en las elecciones parlamentarias. Las únicas mediciones que sirven son las presidenciales, siempre y cuando estén basadas en un mínimo de mil entrevistas personales, (que no sean telefónicas, ni estén organizadas por los mismos medios).

Si no cumplen con estos requisitos son un fraude mediático. Además la metodología investigativa que se usa, deja por fuera a grandes segmentos de población que carecen de teléfono, viven en el campo, están lejos de las grandes ciudades y hablan un lenguaje más plano que el de los encuestadores. Adicionalmente, la guerra de tuits distorsiona las encuestas; pues estos están dirigidos a un segmento de población joven, espontánea, juguetona con el retuiteo, y gomosos de los celulares que no son votantes disciplinados; porque nadie los aglutina ni lleva de la mano el día de las elecciones. Ellos están felices jugando con el sus teclas, y cuando responden a una encuesta telefónica, emiten su propia percepción, que no necesariamente se reflejara en las urnas.

¿Recuerdan el caso de Antanas? La aparente fortaleza de la imagen basada en los twitts es cosmética. Da pié a que candidatos perdedores se conviertan en “victimas del sistema.” Petro sabe muy bien que no va a ganar y lo único que esta haciendo es revolver el avispero y tener lista para la próxima semana su estrategia de “Me robaron las elecciones”; y durante los próximos cuatro años veremos manifestaciones, llamados a la desobediencia civil, protestas, paros cívicos y la concebida demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por las tres razones expuestas anteriormente, la renovación del congreso no pasara del 10%. Recordemos las palabras del senador Gerlein, quien permaneció 50 años metido de narices en el congreso, y conoce como nadie el establecimiento por dentro, y quien ha dicho que todos en los colombianos ricos como pobres, son (somos) clientelistas.

De otro lado, no nos engañemos con el tema de la corrupción. También es estructural, pero viene al contrario: De arriba hacia abajo. Empieza en la presidencia, pasa por el congreso, por los comandantes militares, los congresistas, y las entidades de estado etc. Todas ellas manejan cuentas secretas a las que ninguna entidad fiscalizadora del estado es capaz de meterle el diente.

Es decir todo el aparato estatal colombiano esta cuidadosamente diseñado para ser robado.

Así que estimado votante, aunque el panorama parece desolador, vote de todas maneras. Busque un candidato con antecedentes de respetabilidad. Por si acaso no lo encuentra, vote en blanco, lo cual sigue siendo una opción valida para mostrar el descontento. Vote, a pesar de que el país político no está todavía lo suficientemente maduro, para reunir 10 millones de votantes en blanco, capaces de anular una elección.

