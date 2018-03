Consideraciones finales: elecciones Cauca 2018

¡Esto se gana con aritmética electoral! Difícilmente la opinión se va a mover en las elecciones en el departamento del Cauca. En Senado suenan dos fuerzas que serán protagonistas: El Chuspismo y el Titismo, y el reto para la Cámara de Representantes será que los partidos superen los 38.000 votos del umbral.

Normalmente, en elecciones, y si hablamos de las legislativas, los corazones y los estómagos se vuelven frágiles y vulnerables. Las necesidades básicas insatisfechas de los electores afloran dado que se ha presentado una costumbre cuatrienal dirigida por los políticos, los cuales subsanan (O al menos lo intentan) necesidades estructurales de sus hogares, alimentos necesarios o simplemente unos billetes de baja denominación. Es desafortunado, eso lo acepto y esperamos que en un futuro estas malas costumbres de muchos (no todos) los políticos en el Departamento del Cauca, pueda mutar y/o cambiar para bien. Sin embargo, las legislativas se ganan a punta de aritmética electoral, de suma de votos duros, estructuras políticas de antaño y del establecimiento. El Cauca se transforma en época electoral, los líderes afloran y prometen votos a las grandes cabezas tanto a Senado y Cámara y quizás no sean del todo honestos. Los 42 municipios se paralizan para tomar posturas, los parques se llenan de gente con hambre física y de poder. Mujeres y hombres en los municipios luchan para la contienda política de 2019 y buscan tanto en candidatos a Senado como a Cámara de Representantes, padrinos para lograr ser Alcaldes. La escasez de empresa, la falta de oportunidades hacen que en el Cauca las elecciones sean un imperativo para poder sobrevivir.

Publicidad

Supervivencia, esa es la apuesta cada cuatro años, en 2018 no será la excepción. Esta campaña fue, en comparación con años anteriores, una contienda poco divertida. La ciudadanía no les cree a los políticos y hay un hastío que es imposible de negar. No obstante, se elegirán la centena de senadores y las cuatro curules de Cámara Cauca. ¡Hay que tomar postura! Inminentemente estarán devengando en Bogotá y representado a su manera los intereses de sus electores. Para los que sostienen que ejercer el voto en blanco en legislativas es útil, con mucho respeto sostengo que no hay nadie que frene las campañas poderosas, con recursos físicos y económicos, con publicidad desbordada, el establecimiento.

Después de hacer este panorama político, que quizás no sea tan alentador, es posible inferir que hay una realidad política que es esa, la que esbocé anteriormente. Y habrán ganadores, y un ejército de afectados por quemaduras de tercer y cuarto grado que difícilmente superarán ese dolor intenso, y más cuando se están planeando las elecciones regionales y locales de 2019. En ese orden de ideas, expondré a continuación un balance de cara al domingo. Insisto, quizás el lunes este escrito no valdrá nada, pero tomaré el riesgo.

Respecto al Senado de la República en el Cauca se puede decir que existe una dualidad. Dos candidatos que se recorrieron el Cauca, uno más que otro. Uno con un robustecimiento estructural que, pese a las críticas, tiene un apoyo mayoritario en las periferias. El otro, con estructura dividida por el país y la opinión a su favor. Estoy hablando de Temístocles Ortega Narváez y Luis Fernando Velasco Chaves. Dos políticos que se pueden convertir en Barones Electorales el domingo a las 4:00 pm. Se recorrieron el Cauca, difundiendo sus ideas y sus compromisos tanto a corto como a largo plazo. A mi juicio, se adentrarán en las difíciles listas de los Partidos Cambio Radical y Partido Liberal, quienes no serán las más votadas en el Congreso.

Me arriesgaré, ambos pueden tener una butaca en el Senado superando quizás los 60.000, desde luego que con votos diferentes, pero el Cauca tiene un potencial electoral para consolidarlos a los dos. Velasco, oriundo de Popayán tiene la opinión a su favor, superó el duelo municipal de 2015 y supo posicionarse en la mente de los electores, tanto caucanos como no caucanos. Ortega de Mercaderes, se recorrió en su totalidad el Cauca, estando vigente en la palestra pública tanto por críticas agudas de sus contradictores, como propuestas loables para muchos municipios caucanos. El 11 de marzo será la verdad revelada. Por lo demás, existen candidatos oriundos del Cauca que se asoman con inseguridad, tratando de llevarse unos cuantos votos, como es el caso de Paloma Valencia, posible senadora y Eduardo José el “Mono” González que tiene el gran reto de superar 15.000 votos para colarse en la lista del expresidente Uribe. Por su parte más de 105.000 votos se llevarán los foráneos como el Senador Roy Barreras, García Realpe, José Luis Pérez, entre otros, quienes han venido pescando en río revuelto y quitándole los posibles votos al titismo y chuspismo. Así pues, este podría ser el panorama del domingo para Senado en el Cauca.

Respecto a Cámara vemos también una dualidad, pero esta vez partidista. Los grandes votos que superarán el umbral que estará en 38.000 votos, serán el Partido Liberal Colombiano y el Partido de la U. Los candidatos que jugarán la cifra repartidora serán a mi juicio; Carlos Julio Bonilla Soto, de Santander de Quilichao que pretende consolidarse como un barón electoral de cara al 2019 obteniendo una votación por encima de los 30.000. Le sigue Crisanto Piso que se mantendrá por encima de los 25.000 votos y finalmente se percibe a la excongresista Gema López, quien pretende traer los votos rojos a su favor para consolidarse como la tercera. Por otro lado, existen dos fuerzas al interior de La U; Faber Muñoz Cerón quien aspira por tercera vez a la cámara y que posiblemente será favorecido por la cifra repartidora logrando la tercera o cuarta silla de la Cámara Cauca y el actual parlamentario Jhon Jairo Cárdenas quien se ha visto golpeado por la ascensión de Faber y quien podría quedarse con la cuarta curul seguido de la posible fuerza de Faber como tercer lugar.

La cámara es deseada por muchos, pero superar el umbral que estará alrededor de 38.000 votos, no es una tarea sencilla. Me reclamarán los conservadores y militantes del Centro Democrático por qué no es tan probable que estén en la anterior lista, y es que superar en conjunto tales votos es muy complicado a sabiendas que no tienen estructuras políticas sólidas ni disciplina partidista. Es complicado el panorama, difícil pero no imposible, habrán sorpresas, así es la política.

La suerte está echada, en elecciones los corazones y estómagos se alborotan, son susceptibles, y en el Cauca se sienten aún más. Les presenté mi opinión, que sin duda generará grandes críticas y las recibo con mucho gusto, la verdadera crítica de este texto se podrá hacer a partir de las 9:00 pm del domingo 11 de marzo, donde habrán nuevos congresistas, nuevos liderazgos, nuevos barones electorales que definirán las elecciones locales y regionales de 2019.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!