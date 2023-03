.Publicidad.

Hace 10 años, History estrenó Vikingos, seguramente una de la series más exitosas de toda la historia. Con el fin de contar un poco más sobre la historia de este pueblo nordico, basada en la misma perspectiva de los vikingos. Y es que, esta no es una historia cualquiera, es la historia de Ragnar Lodbrok y la de su familia, donde se cuentan los saqueos iniciados por este pueblo en regiones lejanas a sus tierras. Una historia que no decepciona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por History Latinoamérica (@historylatam)

Además de los saqueos y el asentamientos de los vikingos en tierras inglesas, la historia de Vikingos, nos cuenta una historia que quizás no muchos conocen. Es por esto que, History no quiso dejar pasar la oportunidad de conmemorar esta grandiosa serie y de igual forma darle gusto a los fanáticos de esta. A partir del 6 de marzo, y por History 2, se transmitirán las seis temporadas de la serie, con un total de 89 capítulos, una oportunidad única para repetir, terminarse y por qué no, empezar a verla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por History Latinoamérica (@historylatam)

La serie ha logrado ser tan exitosa que aunque no se pensaba tan extensa, sus resultados la llevaron a tener seis temporadas. A pesar de que nos muestra bastantes costumbres que tenían algunas comunidades nórdicas, también nos muestra como un vikingo se relaciona con las religiones ajenas a la suya. Durante una charla con Michael Hirst, por el regreso de Vikingos, dejó en el aire la posibilidad de una película o una posible temporada más de está historia de Vikingos.

