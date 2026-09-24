¿Vive en Cali? Así puede hacer trámites de la Alcaldía de forma 100% virtual

La atención presencial permanece temporalmente suspendida en algunos puntos desde el 10 de agosto. Estos son los pasos y canales para gestionar sus solicitudes

La atención presencial en algunos puntos de la Alcaldía de Cali permanece temporalmente suspendida desde el 10 de agosto, luego de la emergencia registrada por el terremoto del 10 de agosto. Ante este escenario, la Administración Distrital mantiene habilitadas alternativas digitales para que los ciudadanos puedan consultar, radicar y hacer seguimiento a diferentes trámites y solicitudes.

El principal punto de acceso es el portal oficial www.cali.gov.co, donde los usuarios pueden localizar el trámite o servicio que necesitan. Antes de iniciar cualquier solicitud, la recomendación institucional es revisar los requisitos, documentos, formularios, costos, cuando correspondan, y los tiempos establecidos para cada procedimiento.

¿Cómo hacer un trámite en línea?

El proceso comienza con la consulta del trámite en el portal de la Alcaldía. Una vez identificado, el ciudadano debe verificar los requisitos y documentos exigidos antes de presentar la solicitud, con el fin de contar con la información necesaria para completar el procedimiento.

Después, la solicitud puede realizarse mediante el canal virtual indicado para cada trámite. Cuando sea necesario, el usuario deberá diligenciar un formulario y adjuntar los documentos solicitados. Al finalizar la radicación, es fundamental conservar el número de radicado, ya que este permite consultar posteriormente el estado de la solicitud.

El seguimiento también puede hacerse de manera virtual. La ciudadanía podrá consultar el avance del trámite utilizando el número de radicado y deberá atender cualquier requerimiento adicional que formule la Administración. La respuesta será enviada mediante los canales establecidos para cada procedimiento.

Chat y radicación, entre las opciones disponibles

Además del portal institucional, la Alcaldía cuenta con un chat asistido disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m., mediante el enlace www.cali.gov.co/chat/chat. Este canal permite recibir orientación sobre los servicios y trámites disponibles.

La Administración también mantiene habilitada la radicación en línea, así como la consulta del estado de las solicitudes. Las condiciones y canales pueden variar según el trámite, por lo que se recomienda verificar la información publicada en el portal oficial antes de iniciar el procedimiento.

Mientras continúa la suspensión temporal de la atención presencial en algunos puntos, la Alcaldía de Cali invita a la ciudadanía a consultar periódicamente www.cali.gov.co para conocer actualizaciones sobre los servicios y las alternativas disponibles para realizar gestiones de manera virtual.

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