- Violencia en rodaje en Bogotá deja tres muertos

Un ataque en medio de una grabación en Los Laches terminó en tragedia, con víctimas del equipo de producción y varios capturados

Un hecho de violencia sacudió a Bogotá en las últimas horas, luego de que una riña en medio de un rodaje audiovisual terminara con el asesinato de tres personas en el sector de Los Laches, en el centro de la ciudad. El incidente ocurrió durante una grabación en vía pública, generando pánico entre el equipo de producción y residentes de la zona, en un episodio que rápidamente activó la respuesta de las autoridades.

Las autoridades identificaron al presunto agresor como José Cubillos García, de 23 años, quien habría atacado sin mediar palabra a miembros del equipo de grabación. En medio del caos, tres personas perdieron la vida y otras resultaron heridas. Además, se confirmó la captura de cuatro personas presuntamente involucradas en los hechos, quienes quedaron a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones.

Entre las víctimas del equipo de producción fueron identificados Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, lo que ha generado especial preocupación dentro del sector audiovisual. El ataque, ocurrido en pleno desarrollo del rodaje, encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en este tipo de grabaciones, especialmente cuando se realizan en espacios abiertos y zonas con antecedentes de conflictividad.

El caso ha abierto un debate sobre los protocolos de seguridad en producciones audiovisuales en la ciudad, así como sobre la necesidad de mayor acompañamiento institucional en rodajes realizados en zonas de alta complejidad. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando testimonios y material probatorio para determinar las causas exactas del ataque y establecer responsabilidades en este nuevo episodio de violencia que enluta a la capital.

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