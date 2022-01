¿Viene el fin de Facebook e Instagram?

Zuckerberg dijo que desembolsará 1.000 millones de dólares para incentivar estas redes, pero también dijo que Facebook ya no será una prioridad en Metaverso

Por: Norberto Molina Guerrero - investigador académico |

enero 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Por cuenta de su famoso Metaverso se espera que Zuckerberg elimine Facebook e Instagram a mediados de 2022, lo que quiere decir que desaparecerán todos los contactos. Fueron más o menos las palabras que dijo el presentador de ISATV, la red de televisión del metro de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2021.

En el momento que escribo este artículo aún sigo sin creerlo. ¿Acaso se trató de alguna inocentada? ¿Un chiste de mal gusto? Lo digo porque recuerdo un meme que salió hace un tiempo sobre una hipotética tercera guerra mundial por causa del cierre de Facebook. Así, de ese tamaño... es impensable que desaparezcan los miles de contactos que tienen medio planeta entre familiares y amigos de infancia y adolescencia, ¿y ahora qué pasará?

-Publicidad.-

En busca de respuestas busqué noticias relacionadas sobre este asunto ,pero están inundadas sobre Metaverso y los cambios que ello producirá. ¿Se tratará entonces de un chisme de farándula?

El asunto hay que mirarlo con lupa, porque si bien Zuckerberg ha dicho con pompas y platillos que desembolsará alrededor de 1000 millones de dólares para incentivar a los creadores de contenidos en Facebook e Instagram, también es cierto que afirmó que en adelante Facebook ya no será una prioridad en Metaverso, y que “a partir de ahora, seremos primero en Metaverso, no en Facebook. Eso significa que con el tiempo no se necesitará una cuenta de Facebook para utilizar nuestros servicios”.

Publicidad.

Todo indica que el detalle está en aumentar las ganancias para Zuckerberg. Primero, porque se abrirán tiendas físicas para vender productos para el mundo mágico de Metaverso. Y segundo, porque según el académico Derek Saul, es en Metaverso y no en las redes sociales que Zuckerberg ve el futuro de la empresa.

Como sea, sería triste que todos esos contactos desaparecieran de un día para otro, ya sucedió con el antaño MSN Messenger de Hotmail; todos quedamos viendo un chispero.

El asunto es que estamos hablando de Facebook e Instagram. Los usuarios tenemos dos opciones, o resignarnos a ver cómo desaparecen estas redes sociales arrasando con todos los contactos con la promesa de Zuckerberg de que será mucho mejor Metaverso o iniciar una tercera guerra mundial, como lo menciona un meme.